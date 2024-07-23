Bahçeli: 154 kişiyi yakın takipteyiz, hesaplaşacağız

Düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, siyasi ve ekonomik mesajlar verdi. CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, ekonomiye yönelik övgüler dizerek, "CHP Genel Başkanı'nın tarihini en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi, ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır" dedi. Partisinin, Sinan Ateş suikastına ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve hukukçuların yer aldığı 154 kişiden şikayetçi olduğunu anımsatan Bahçeli, 154 kişiyi yakın takipteyiz, hukuk zemininde hesaplaşacağız" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak başlayan Bahçeli, "CHP'nin şifreleri PKK'nin elinde, DEM'in kullanımındadır" dedi.

Özgür Özel'in, "Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar hissedene kadar hep birlikte mücadele edeceğiz" şeklindeki ifadelerini 'bölücü bir ağız' olarak niteleyen Bahçeli, "Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir" dedi.

Özel'in ekonomiye yönelik eleştirileri için 'deli saçması' ifadesini kullanan Bahçeli, "CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır" diye konuştu.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Konuşmasının ardından soru cevap bölümünde, MHP'nin gazeteci, siyasetçi, hukukçu ve akademisyenlerden oluşan 154 kişi hakkında şikayet dilekçesi verdiğini anımsatan Bahçeli, "154 kişinin ismi var onları yakın takipteyiz. Bu dosya elimizdedir, günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir" dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Eylem hukuki nitelikte olacaktır. Hukuk zemininde hesaplaşacağız. Bizi hedef alıyorlar saçmalığından da kurtulsunlar."

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir. Özgür Özel'in, 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar hissedene kadar hep birlikte mücadele edeceğiz' sözleri bölücü bir ağızdır.

Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır.

Karamsar tablolar çizenler, gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermektedir. Kredi derecelendirme şirketleri ekonomi ivmesini teyit etmesi sevindirici gelişmedir."

İstismar edilen emekliler sosyal ve insani seviyeye kavuşacaktır. Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur.

"CHP'NİN YUMUŞAMA ÇAĞRILARI ZEHİRDİR"

Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktadır. Gündemi değiştirme hevesleri kursaklarında kalmaktadır. Kimliksiz ve köşesiz partinin kozmik odası işgale uğramış, karar bünyesi komaya girmiştir.

Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma uğraşları stratejik olarak karşımıza çıkmakta. Rotasını kaybeden CHP'nin yumuşama çağrıları baldıran zehrinden başka şey değildir. Mustafa Akıncı ziyareti akıl tutulması kadar kutlamalara gölge düşürmüştür. CHP, egemenlik çıkarlarımızda çarpıklık içindedir.

KIBRIS MESAJI

Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen ada değil Türk milletinin var oluş anıtıdır. Kıbrıs bölgenin kilit taşıdır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların, mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta barış tesisinden ödü kopanlar vardır ve bunların oyunları kesintisiz şekilde sahne almakta. Girit'te ne yapıldı ise Kıbrıs'ta da aynısı planlandı. 50 yıl önceki Türkiye müdahalesi olmasa Gazze'deki felaketlerin aynısı ile karşılaşılırdı.

Sanmasınlar ki bebeklerimize, kadınlarımıza, soydaşlarımıza yapılan saldırıları aklımızdan çıkardık. Askeri çıkarma Kıbrıs Türk'lerinin hürriyetini, can ve mal güvenliğini esas almıştır. Yakıp yıkan EOK çetelerine karşı Türk'ler gelerek soydaşlarına hayat vermiştir. Osmanlı şamarı yüzlerine inmiştir.

Yunan savunma bakanının ifadeleri kabalık, küstahlık olarak değerlendirilmelidir. 20 Temmuz barış harekatı soykırım teşebbüslerini sonlandırmıştır. Türk düşmanları huzursuzdur ve uykuları kaçmıştır. Bir Yunan şarkıcının Türk bayrağı ve Atatürk posterine saygısızlığı sabrımızı zorlayan ahlaksızlığa başka bir örnektir. Kronikleşen Kıbrıs sorunu çözümden ürkenlerin eseridir. Her seferinde çözüme yanaşmayan Rum tarafı olmuştur."

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