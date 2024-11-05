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Bahçeli, Abdullah Öcalan için çağrısını yineledi: Teklifimde ısrarcıyım

Siyaset
  • 05.11.2024 10:34
  • Giriş: 05.11.2024 10:34
  • Güncelleme: 05.11.2024 10:54
Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamasında Cumhur İttifakı vurgusunda bulunan Bahçeli, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur ile Cumhuriyet'i buluşturan, kucaklaştıran, geçmiş ile geleceği kaynaştıran, merkez ile çevreyi kavuşturan Cumhur İttifakı'yız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Hep birlikte Türkiye'yiz. Hepimiz Türk milletiyiz. Yolculuğumuz bir ve hilale doğrudur" ifadelerini kullandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineleyen Bahçeli, "Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" dedi.

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