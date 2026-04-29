Bahçeli "Ahmet'ler makama" demişti: Yandaş gazeteci Ahmet Türk ve Ahmet Özer için tarih verdi

Yandaş gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından görevlerinden uzaklaştırılan ve yerlerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mayıs ayında görevlerine döneceğine döneceğini iddia etti.

Burhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar atılacak.Mayıs ayı içinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevlerine döneceği ifade ediliyor."

BAHÇELİ "AHMET'LER MAKAMA" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen yaptığı açıklamada Türk ve Özer'in görevlerine geri dönmeleri gerektiğini belirtmişti.

Bahçeli "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" demişti.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024'te yerel seçimlerin ardından Ahmet Türk Mardin'de, Ahmet Özer İstanbul Esenyurt'ta belediye başkanı seçilmişti. İki isim de haklarında açılan soruşturmalar nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmış ve yerlerine kayyum atanmıştı. Ahmet Türk, daha sonra yargılandığı davada beraat etmişti. Ahmet Özer ise hapis cezası almış, ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.