Bahçeli Ahmet Türk için çağrı yapmıştı: Mardin'de kayyumun görev süresi uzatıldı
İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyumun görev süresini iki ay daha uzattı. Devlet Bahçeli'nin 'Ahmet'ler makama' çağrısının ardından Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in görevlerine iade edilebilecekleri öne sürülmüştü. Mardin'de yerel seçimi Ahmet Türk yüzde 57 ile kazanmasına rağmen belediye 1,5 yıldır kayyumla yönetiliyor.
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un görev süresi 4 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.
YANDAŞ İSİM 'DÖNEBİLİRLER' DEMİŞTİ
İktidara yakın yazarlardan Sinan Burhan, görevlerinden uzaklaştırılan ve yerlerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mayıs ayında görevlerine döneceklerini iddia etmişti.
BAHÇELİ "AHMET'LER MAKAMA" DEMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat'taki bir konuşmasında "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" demişti.
31 Mart 2024'te yerel seçimlerinde Ahmet Türk, yüzde 57,4 oyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Aynı yılın kasım ayında Ahmet Türk görevden uzaklaştırılmış, yerine Mardin Valisi kayyum olarak görevlendirilmişti. Belediye yaklaşık 1,5 yıldır kayyumla yönetiliyor.