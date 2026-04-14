Bahçeli: Ara seçim yok, seçim zamanındadır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ara seçim tartışmalarına ilişkin "Ara seçim yok. Seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir, o iradeye de sahip çıkılmalıdır" dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, ABD-İran arasında ilan edilen geçici ateşkese değinerek başlayan Bahçeli, krizin henüz bitmediğini vurguladı.

Silahların geçici olarak susmasının hesapların kapandığı değil, gerek sahada gerek masada yeniden ayarlandığı bir ara safhaya işaret ettiğini kaydeden Bahçeli, kalıcı çözüm zeminin de oldukça zayıf olduğunu kaydetti.

"KALICI ÇÖZÜM ZEMİNİ ZAYIF"

Bahçeli, şunları söyledi.

Enerji kaynaklarının güvenliğiyle sınır emniyetinin, uluslararası hukuk ile ırkçı ve mezhepçi zihniyetlerin arasında ilmek ilmek örülmüş çok katmanlı bir hesaplaşma ağı bulunmaktadır. 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarıyla başlayan savaşın, 7 Nisan'da iki haftalık ateşkese bağlanmış görünmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir. Bu ateşkes, kapsamlı bir uzlaşıdan ziyade tarafların stratejik ve temel hedeflerine ulaşamadığı bir noktada pozisyonlarını gözden geçirmesine imkân tanıyan geçici bir duraklama niteliğindedir.

Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıftır. Savaşın nihayete ermesi ve barışın sağlanması ise erişilebilir bir hedef olmaktan uzaktır. Bu nedenle bugün ateşkes diye sunulan tabloyu saf dil bir iyimserlikle değil, devlet ciddiyetiyle okumak zorundayız. Çünkü ateşkesin kendisi bile bir güç mücadelesinin aracına dönüşmüş durumdadır. Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini ve İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını söylemesi, buna karşılık İran'ın da savaş hedeflerine ulaşıldığını ilan etmesi krizin masaya taşındığını göstermiştir. Anlaşılmaktadır ki silahların geçici olarak susması, hesapların kapandığı değil, gerek sahada gerek masada yeniden ayarlandığı bir ara safhaya işaret etmektedir. İstanbul'da 12 Nisan'da gerçekleştirilen doğrudan ABD-İran müzakereleri ise herhangi bir anlaşma sağlanamadan sona ermiştir."

"SİYONİST HESAPLARIN LÜBNAN TOPRAKLARINI TERK ETMEYE NİYETİ YOK"

İsrail ordusunun Lübnan'da sürdürdüğü saldırılara işaret eden Bahçeli, İsrail'in bölge ülkelerini hedef alan saldırılarının arttığını söyledi. MHP lideri, savaşın tek ve gerçek sorumlusunun İsrail olduğunu söyledi.

Bahçeli, şöyle konuştu: "Aziz dava arkadaşlarım, dikkat çekici olan bir diğer durum ise İran cephesinde geçici bir frenleme yaşanırken Lübnan cephesinin açık tutulmasıdır. İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında yaşanan can kayıpları, Siyonist hesapların Lübnan topraklarını terk etmeye niyetli olmadığını göstermektedir. Gazze'deki çığlıklar bugün Lübnan'da yankı bulmaktadır. İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıları derhal durdurulmalıdır. Bölgedeki istikrarın sağlanması ve kardeş Lübnan halkının toprakları üzerindeki egemenliğin tesis edilmesi insani ve vicdani bir gerekliliktir."

"ÇAPLARI MHP’Yİ TARTIŞMAYA YETMEZ"

Bahçeli devamla, PKK'nin fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Dünyadaki tüm gelişmeler karşısında 'Terörsüz Türkiye' hedefini sürdürmekteki ısrar ve kararlılığımızın temel sebepleri daha iyi anlaşılıyor" dedi.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye sürecini bahane ederek, Türk milliyetçiliğinin yegane kalesini sorgulamaya yeltenenler kendi basiretsizliğini ele vermektedir. Çapları MHP’yi tartışmaya yetmez. Türk milliyetçiliğini sorgulama cüretini gösterenler önce kendi siyasi acziyetlerinin hesabını çıkarmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BİZE DÜŞEN ÇİFTÇİYİ YALNIZ BIRAKMAMAKTIR"

Konuşmasının devamında ekonomiye ilişkin mesajlar Bahçeli, savaşın sadece tankla, tüfekle yürütülmeyeceğini söyledi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Savaş sadece tankla, tüfekle yürütülmez. Bugün tohumu kim üretiyorsa savaşın galibi odur. Gıda güvenliği milli beka meselesidir. Bize düşen toprağı küstürmemektir. Bize düşen çiftçiyi yalnız bırakmamaktır."

Nerede "gayrimeşru" bir kazanç alanı varsa derhal devlet eli ile kapatılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Tarım milli mukavvemettir. Tarım yarınlarımızı bugünden koruma iradesidir. Tarım tam bağımsız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Türk milleti kriz anında kapı kapı dolaşacak başkasının lütfuyla yaşayacak yardım eli uzanmasını bekleyecek bir millet değildir" ifadelerini kullandı.

Polis teşkilatına yönelik mesajlar veren Bahçeli, "Türk polisi bugün çok ağır bir yük taşımaktadır" dedi. Bahçeli, uzun mesai saatlerine ilişkin düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, "Türk polisi yalnız değildir, yalnızlaştırılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, ara seçim tartışmalarına ilişkin de "Ara seçim yok. Seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir. O iradeye de sahip çıkılmalıdır" dedi.

