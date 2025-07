Bahçeli arabasını hediye etmişti: MHP’li ismin şirketi konkordato talep etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine Lincoln arabasını hediye etmesiyle gündeme gelen, MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, CG Grup bünyesindeki Göz Mimarlık ve İnşaat A.Ş., CG Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BRH Mimarlık ve İnşaat Ltd. Şti., Kurna Taş Ocağı İşletmeciliği Ltd. Şti. ve MCG Film Medya A.Ş. ile şirket ortağı Mahmut Cüneyt Göz'e üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

ÜÇ KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Mahkemeden şirketlerin konkordato sürecinin değerlendirilmesi için üç kişilik konkordato komiseri ataması kararı da çıktı. Sözcü'nün aktardığına göre, şirketler için duruşma 15 Ekim'de saat 15.30'da yapılacak.

CG Grup bünyesindeki şirketler hazır beton, madencilik, sinema gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.Göz Mimarlık daha önce kamudan aldığı ihalelerle de gündeme gelmişti.