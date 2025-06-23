Bahçeli, aylar sonra grup toplantısı yapacak
MHP lideri Bahçeli, yarın sabah partisinin Meclis grup toplantısına katılacak. MHP'nin bir önceki grup toplantısı 28 Ocak'ta yapılmıştı
Kaynak: AA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'na katılacak.
Genel Başkan Bahçeli'nin sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yapılmayan MHP'nin TBMM'deki Grup Toplantısı, yarın saat 10.45'te düzenlenecek.
Bahçeli'nin yarınki toplantıya katılıp, partililere hitap etmesi bekleniyor.
SON GRUP TOPLANTISI 28 OCAK'TA YAPILDI
MHP'nin son grup toplantısı, Bahçeli’nin rahatsızlığı nedeniyle 28 Ocak’ta yapılmıştı. Bahçeli, 4 Şubat’ta kalp kapakçığı operasyonu geçirmiş, 14 Şubat’ta ise taburcu edilmişti.
Bahçeli, taburcu edildikten bir süre sonra siyasi çalışmalarına yeniden başlamıştı.