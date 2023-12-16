Bahçeli: Birbirlerine demediğini bırakmayanların Türk siyasetinde varlığı demokratik utançtır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2023 yılını değerlendiren Bahçeli, sorunları Cumhur İttifakı’nın çözeceğini iddia etti. Ortağı AKP'nin seçim sloganını kullanan Bahçeli "Yaparsa yine Cumhur İttifakı yapar" ifadesini kullandı.

Daha sonra muhalefete yüklenen Bahçeli, şunları söyledi:

"CHP, İP ve DEM zillet ile hezimet arasında sarkaç gibi sallanmaktadır. Bu partiler hem demokrasiye hem de Türkiye’ye zarar veriyorlar. Muhalefet bir hastalığın pençesinde. Birbirlerine demediğini bırakmayanların Türk siyasetinde varlığı demokratik utançtır. Bizim için asıl tehlike siyasete yuva yapmış siyasilerdir. CHP güvenlik sorundur. Sözde bölücü parti DEM Parti güvenlik tehdididir."

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MHP inanç ve irade aydınlığıdır. Bu aydınlığın kaynağı teşkilat yapısıdır. Teşkilat demek meydanın boş olmadığını gösteren cesaret demektir. Sizler yurdumuzun her köşesinde halkımızın nabzını tutuyorsunuz, buna devam ediniz. ‘Ülkede birlik, ilkede birlik’ istikametinden şaşmadan MHP’nin mesajlarını taşıyor, hayallerini anlatıyorsunuz. Tereddüt ve tenakuza düşmeden ilerleyiniz. Yolunuz açık olsun.Davamız Allah’ın davasıdır. Bakanlıkları ulufe gibi dağıtanların yüzleri ortaya çıktı. Daha neler neler olacak bekleyip göreceğiz. İnsan eksilterek siyaset yapamayız.

İnsan inciterek siyasette ilerleme kaydedilmez. Ancak kaybetmemek uğruna yanlışlara göz yumamayız. Davamızın bekası için zorlu kararları almak zorundayız. Hiç birimiz davanın önünde ve üstünde değildir.”

Kızıl elma sevdasıyla yanıp tutuşan dünyanı Türkçe okuyan cumhur namıyla sivrilmiştir. Bu durum yarım kalmamalıdır. 14 Maıs ve 28 Mayıs seçimleri ile yasama ve yürütme Cumhur İttifakı’nın kazanımı ile sonuçlanmıştır. Şimdi sıra 31 Mart’taki seçimlerde.”

YEREL SEÇİM MESAJI

Allah’ın izni ile 31 Mart eşiği sağ salim kazasız bir şekilde aşılacaktır. AKP ile yaptığımız görüşmelerde Türk ve Türkiye’ye odaklandığımızı karşılık gözetmeksizin hedeflerimiz için çalıştığımızı söylemek istiyorum

Mesele hangi belediye başkanlıklarının partimizde olmasından daha çok cumhur ittifakı olarak neyi ne kadar başarabilirizin sorusuna cevap aramaktayız. Her şey değişip ters yüz olsa da Türk milleti kıyamete kadar yaşayacak.

Bulanık suda balık avlayacak merakımız yok. Önce ülkem ve milletim diyorsak bunu seve seve yapmalıyız. Biz neysek oyuz ne dediysek yaparız. Ayırmadan Türkiye için çalışacağız. Herkes için herkese göre belediye diyeceğiz. İstikrar ve hizmet için çalışacağız. Kimse fıtrat değişir sanmamalı bu kan yine o kandır.

Büyük resme kafa yoruyoruz. Siyasi kulislere kapalıyız. Cumhur İttifakı kararını vermiş mutabakata vermiş yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz bir mesele yoktur.

"FENOMEN ADIYLA ORTAYA DÖKÜLEN BİR AVUÇ ÇAPULCU..."

Fenomen adıyla ortaya dökülüp servetinin kaynağı muamma olan bir avuç çapulcunun yarattığı olumsuz hava ve insanımızda yarattığı öfke hali. Sosyal medya hesapları, tarikatların şımarıklıkları, maneviyat dolandırıcılarının şovları tahammül sınırlarını aşmaktadır. Aklını kaçırmış gibi para harcayıp kahvesini altın tozuyla yudumlayan arsızların mantar gibi bitmeleri sistem sorunu olarak belirtilmektedir.

Futbolda bir takım insanların faiz için astronomik paralar yatırması, sadece hukuksuzluk değil, maneviyat sorunudur. Daha çok faiz alma, bunlara da gayrimeşru yollarla ulaşma çabası sosyolojik rahatsızlığa yol açmıştır.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ülkesine çekip gitmesi hep bu kurnazlığa destektir. Elbette Türk adaletinin önünde hesap vermekle yükümlüdür Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu.

"TFF SÜRECİ YÖNETEMEDİ"

(Hakeme yumruk atılması) TFF süreci sağduyu ile yönetememiştir. Masum insanlarımız şehit edilirken çıtı çıkmayanları birden bire seferber olmaları bize göre son derece düşündürücü çarpıklıktır. Hakemimize vandal saldırıyı lanetliyoruz. Hedef sahaların ve tribünlerin ateşi ile toplumsal tansiyonu yükseltmek, Türkiye karşıtı çevrelerin eline koz vermektir.

"HINISLI SAİT BİR VATAN HAİNİDİR"

TBMM'de Kürtçe konuşma yapılması, ayrıca bir haine karşı son zamanlarda artan ilgi ve övgülerdir. Dil demek millet demektir. Türkiye'nin dili Türkçe'dir. Herkesin anadili saygındır ama anadil bahanesiyle Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade etmemiz düşünülemeyecektir. Hınıslı Sait bir vatan hainidir. Şeyh Sait ayaklanmasında askerlerimiz, yöre insanımız şehit olmuş ve yaralanmıştır."