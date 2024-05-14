Bahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrede

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet görevlileri hakkında konuşan Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir" dedi. Bahçeli, hedefin Cumhur İttifakı olduğunu iddia etti. Konuşmasında Eurovision şarkı yarışmasını da hedef alan Bahçeli, "Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürüğü saldırılara değinerek başlayan Bahçeli, uluslarası toplumun somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Devamla Eurovision şarkı yarışmasını hedef alan Bahçeli, "Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir" diye konuştu.

Ekonomiye yönelik mesajlar veren Bahçeli, çiftçilere verilen gübre ve mazot desteğinin bütçe imkanları dahilinde yükseltilmesi gerektiğini söyledi. İktidara seslenen Bahçeli, "ÖTV ve KDV kanununa neşter vurulmalıdır" dedi.

Konuşmasının son bölümünde Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet görevlileri hakkında konuşan Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, hedefin Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye olduğunu iddia etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Çevremizde barış ve güvenlik odaklı huzur kuşağının oluşması, uzun vadeli dostane ilişkiler kurulması MHP'nin amacıdır. Uluslararası karar alma mekanizmalarının baştan aşağı revize edilmesi ertelenemez mecburiyettir.

"NETANYAHU KATİL, SOYKIRIMCI ARIYORSA BOY AYNASINA BAKMALI"

BM dünya barışı için kurulsa da bu tarihi pozisyonundan uzaklaşmıştır. Filistin'de görüldüğü gibi BM'de alınan karar 5 devlet tarafından yok sayılmakta ve işlevsiz hale getirilmekte. Türkiye'nin aralarında bulunduğu 80 ülke Filistin üyeliğinin tekrar görüşülmesi için tasarı sunmuştur. 143 ülke kabul, 9 ülkenin ret oyu ile onaylanmıştır. Uluslararası toplum Filistin'in yanında durmuştur. Netanyahu katil, soykırımcı arıyorsa bir boy aynasına bakmalıdır. İsrail hattı ve hududu çoktan aşmıştır.

BM'nin demokratikleşmesi acil eylem çerçevesinde ele alınmalıdır. Eşit temsiliyet hakkının sağlanması hayata geçirilmelidir. Daha kapsayıcı yapı kurulmalıdır.

Veto yetkisinin sınırlandırılması dünya barışına muazzam bir hizmet olacaktır. Netanyahu'nun Refah'taki masumlara saldırması alçaklıktır. 221 gündür sivil halk yok edilmekte. Soykırımın bahanesi olamaz. Türkiye cesur dolu politikaları Filistin'in destekçisidir. Türkiye haklının safında, zulmün karşısındadır.

Gazze'yi savunmak demek mesela Gaziantep'i savunmak demektir. Gazze'yi konuşmak demek mesela Şanlıurfa'yı konuşmak demektir.

EUROVISION YARIŞMASINI HEDEF ALDI

Türkiye Yüzyılı hedefleri hepimizin sahip çıkıp gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımız milli bir vizyon hamlesidir. Huzursuz, umutsuz, ufuksuz, memnuniyetsiz kitleler psikolojik rahatsızlıkların, sapkın eğilimlerin pençesindedir. 2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış.

"YENİ MEB MÜFREDATINI DESTEKLİYORUZ"

MEB'in yeni hazırladığı müfredatı samimiyetle destekliyoruz. Milli Eğitim Bakanı'mızı kutluyorum. Öğretmenlik meslek kanunundaki değişikliği destekliyoruz. Öğretmenlerimize şiddeti lanetliyoruz.

Dünyanın pek çok bölgesindeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri aşırı yağıştan zarar görmüştür. Çiftçilerimizin derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Çiftçi demek adanmış yürekler demektir. Çiftçilerimize ne versek, ne yapsak azdır. Girdi fiyatları sorunlarının büyümesi köylülerimizin, çiftçilerimizin başlıca şikayetidir. Çiftçilerimize verilen gübre ve mazot desteğinin bütçe imkanları dahilinde yükseltilmesi dileğimizdir. ÖTV ve KDV kanununa neşter vurulmalıdır.

AÇIĞA ALINAN EMNİYET GÖREVLİLERİ

Her birinizin belki birkaç hadise dışında bu sabah Meclis'e emniyet içinde intikal ettiği düşüncesindeyim. Çok şükür yolunuzu kapatan olmadı. Hür ve bağımsız bir ülkede aksini düşünmenin söz konusu dahi edilmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz. Kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptıkları görülmektedir. Akıbetleri için 15 Temmuz'a dikkatle bakmaları itirazımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar. Sabrımızı taşırmasınlar.

(Ayhan Bora Kaplan soruşturması) Bugünlerde emniyet ve yargı içerisine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin, yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir; emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir.

9. yargı paketinde casusluk suçuyla ilgili yeni düzenlemeden rahatsız olanlar çok iyi araştırılıp incelenmeli. Yurt içi ve yurt dışından hain FETÖ’cülerin onlara sözcülük yapan devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır."