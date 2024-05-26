Bahçeli: Bu yıl takımlar küme düşmesin

Beşiktaş üyeliğinden istifa ettikten sonra Karagümrük'e geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremleri gerekçe göstererek takımların bu yıl küme düşmemesini istedi. Süper Lig'den düşmesi kesinleşen takımlar arasında Karagümrük de bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, futbolda bu yıl takımların küme düşmemesini istedi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 'yaraların henüz sarılmadığını' ifade etti.

Bahçeli, "Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımların küme düşmemesi" çağrısında bulundu.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'den Dikkat Çeken Çağrı



Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'den futbol kulüplerini ilgilendiren dikkat çekici bir çağrı geldi. Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı, Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımların küme… pic.twitter.com/N9UeXyrBKx — MHP (@MHP_Bilgi) May 26, 2024

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen takımlar İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Pendikspor olmuştu.

Ligden düşen takımlar arasında Bahçeli'nin taraftarı olduğu Karagümrük de yer almıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIP KARAGÜMRÜK'E GEÇMİŞTİ

26 Şubat’ta oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlar, 'Hükümet istifa' sloganları atmıştı. Buna tepki gösteren Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı.

Bahçeli, istifasından sonraki ilk TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim” demişti.