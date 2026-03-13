Bahçeli çağrı yapmıştı: MHP’den mülakat mağduru öğretmenler için kanun teklifi

Cumhur İttifakı ortağı MHP mülakat mağdurları için kanun teklifi verdi.

Teklif ile 2023 ve 2024 KPSS sonuçlarına göre öğretmenlik kontenjanının içindeyken mülakat sonucu kontenjan dışında kalanların yeniden sözlü sınava alınmaları ve 2024 yılı KPSS sonuçlarına göre istihdam edilmek üzere 1000 sözleşmeli öğretmen pozisyonu ihdas edilmesi öngörüldü.

ÖMK’DE DEĞİŞİKLİK

Teklifin MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç tarafından verildi. Teklif Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nda değişiklik öneriyor.

“SÖZLÜ SINAV SONUCU ATANMADILAR”

Teklifin gerekçesinde şunlar denildi:

“Bazı öğretmen adayları 2023 ve 2024 KPSS sonuçlarına göre kontenjanın içinde iken sözlü sınav sonucu oluşan atamaya esas başarı puanına göre kontenjanın dışına çıkarak atanamamışlardır.

Bu düzenleme ile bahse konu adayların öğretmen olarak atanması yönünde kamuoyunda oluşan beklentinin karşılanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda bahse konu adayların sözlü sınavının yenilenmesi ve başvuruda bulunduğu dönemde alanında oluşan taban puana eşit veya üstününde atamaya esas puan alması halinde sözleşmeli öğretmen olarak atanması yönünden düzenleme yapılmıştır.

2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılacak öğretmen atamalarında ise alanlar, itibarıyla belirlenen kontenjanlar sebebiyle, başarı düzeyi yüksek olmakla birlikte atama imkânı bulamayan adayların istihdamında kullanılmak üzere bir defaya mahsus 1.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonu ihdas edilmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde ihdas edilecek kontenjanlara 2025 sözleşmeli öğretmenlik alımında kullanılan atamaya esas puan üstünlüğüne göre atama yapılacaktır.”

TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif Komisyon’a sevk edildi.

BAHÇELİ DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Lideri Devlet Bahçeli 25 Kasım 2025’te Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e bu konuda çağrı yapmıştı. “Ümidim ve dileğim, atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır” diyen Bahçeli şunları söylemişti: “2023 KPSS sonuçlarına göre, ilk 20 bine giren ve atanmaya hak kazanan, ne var ki mülakatlarda elenen bin 611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, bu suretle ilave kontenjan tahsisinin ifası; 2024 KPSS’de yüksek başarı gösterip dereceye giren, ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınması, 2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre sadece 10 bin kadro ihdas edilmesinin mağduriyetlere yol açmasından mütevellit bu sayının artırılması…”