Bahçeli: CHP'nin komisyona girmesi değerli, şartlar öne sürmesi mantıksız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nin silah bırakmaya başlamasının ardından TBMM'de kurulacak komisyonun yarın yapılacak ilk toplantısı öncesi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Komisyona CHP’nin üye vermesi değerli bir adım iken süreci yokuşa sürecek ön şartlar dayatması da bir o kadar anlamsız ve mantıksızdır" sözleriyle CHP'yi hedef alan Bahçeli, komisyona ilişkin şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşliği güncellemiş ve güçlendirmiş Türkiye’dir. Elbette ve beklendiği üzere ülkemizin yeni normaline ayak uydurma zorluğu çekenler vardır ve beklendiği gibi bundan sonra da olacaktır. Bu kapsamda kimi ucuz ve uçuk suçlamaların tedavüle sokulması aslında uyum probleminden ziyade yakalanan tarihi fırsatın çok yönlü tahrip, tahdit ve tahrişiyle ilişkilidir.

Terörsüz Türkiye’yi siyasi ve ideolojik çıkarlarına aykırı görenlerin bir kaşık suda fırtına koparmak için yanıp tutuşmaları, bunun yanında kabaran istek ve iştahları son günlerde iyice artmış ve yaygınlaşmıştır.

Statükodan geçinen bağnaz kafalar, vesayet özlemi çeken bağımlı odaklar, milliyeti meçhul sözde milliyetçiler, yalan ve dedikodu borsasına yatırım yapan melun çevreler, emperyalizm ve Siyonizm uşaklığına heves eden işbirlikçiler topluca Terörsüz Türkiye hedefini yıkma ve yıpratma amacında birleşmişlerdir.

İYİ PARTİ'YE SESLENDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan, bilahare partimizin dört milletvekiliyle temsil edileceği “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu”na katılmayan, bununla da kalmayıp asılsız, haksız ve hayasız eleştirileri sıralayan ipsiz sapsızların “biz komisyoncu değiliz” zırvasına sığınmaları ciddiyetsiz ve değersiz bir açıklamadır.

Gazi Meclis’in işleyiş ve işlevselliğinde, aynı zamanda demokratik mekanizmaların ikmal ve ilerleyişinde mühim mevkii bulunan komisyonları “komisyonculukla” bir ve eşit görenlere tutarlılık gereğince düşecek ahlaki sorumluluk İçtüzükte tanımlanmış bütün komisyonlardan da derhal çekilmektir.

“Bizim komisyonumuz Türk milletidir” sözü işin özünde mazisi ve mesleği komisyonculuk olanların hezeyan ve hezimetinden başka bir şey değildir. Bu zaaf ve zayıflığın failleri şükür partimizden arınmış, atılmış ve ayrılmışlardır.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Diğer yandan Meclis’te çalışmalarına başlayacak olan komisyona CHP’nin üye vermesi değerli bir adım iken süreci yokuşa sürecek ön şartlar dayatması da bir o kadar anlamsız ve mantıksızdır. Türkiye terör musibetinden kalıcı olarak kurtulacaktır."

DERVİŞOĞLU’NU SERT SÖZLERLE HEDEF ALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin Bursa'daki 'süreç karşıtı' mitinginde, "‘Her derde deva diye’ ilaç satıyorlar, ismi 'Terörsüz Türkiye.' Meclis’e de kaçak eczane kurmuşlar. Bu ilacın özü zehirdir" ifadelerine ilişkin Bahçeli, şunları söyledi:

"Siyonist emperyalist karanlık çevremizi sarıp istikbal ve istiklalimize organize saldırı halindeyken milli birlik ve dayanışmamızı tahkim etmek vatan, millet, namus ve mukaddesat borcudur. Bu borcu takmayan ve tanımayan, tarihin çağrısını duymayan, milletin beklentilerini önemsemeyen, dünyanın yeni şartlarını ve bölgemizin baş döndüren değişken yapısını fark edemeyenlerin çuvallamaları, zamanın ve zeminin dışında kalmaları mukadderdir. İşte o zaman Meclis’te kaçak eczane kurulduğunu söyleyen ucube, çarpık ve çamur zihniyetler acınası halleriyle ömürlerini tüketmiş olacaklardır."