Bahçeli, CHP'nin protesto kararını hedef aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM yasama yılı açılışını protesto edecek olmasına tepki gösterdi.

Bahçeli, CHP'nin protesto kararına dair yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Bahçeli açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 oyla seçildiğini belirterek "Bu seçimin sorgulanıp sulandırılma arayışı evvelemirde milletimize hakaret, devlete ve demokrasiye de başkaldırı teşebbüsüdür" ifadesini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi skandal yanlıştan dönecek cesaret, dirayet ve erdemi bilavasıta sergilemek durumundadır" diyen Bahçeli, "Tam tersi bir ısrar ve inat bu partinin erimesini daha da hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir" ifadesini kullandı.

"SÖZ DÜELLOLARIYLA GEÇİRİLECEK VAKİT YOK"

Bahçeli'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci Dönem 4. Yasama Yılı bugün özel gündemli oturumla açılacak, böylelikle komisyon ve genel kurul çalışmaları başlayacaktır.

Temennim ve beklentim milletimizin akut ihtiyaç ve talepleriyle ilgili yasal düzenlemelerin süratle yapılması, belirginleşen sorunların muhtevalı şekilde ve mutabakat zemininde ele alınarak çözüme kavuşturulmasıdır.

Sipariş gerginliklerle, sığ ve kısır söz düellolarıyla geçirilecek vakit yoktur.

Türk milletinin hadim ve haysiyetli bir siyaset anlayışına, ahlaki temele dayanan yapıcı ve sorumlu yasama faaliyetlerine layık olduğu asla unutulmamalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin tecelli mekanı, Milli Mücadele’nin tekmil, temin ve terakki merciidir.

Bu hususiyet ve hüviyetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi devlet kuran, ordular idare eden, demokrasiye mana ve ruh veren muazzez ve müstesna bir niteliğe haiz ve havidir.

"MECLİS PROTESTO ALANI DEĞİLDİR"

Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir.

Taşımış olduğu tarihi saygınlığa bağlılık ve riayet herkesin, bilhassa Meclis çatısı altında görev yapan muhterem milletvekillerinin ortak mesuliyet ve mükellefiyetidir.

Yapılan açıklamalar mucibince Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü açılış oturumuna, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunacağı resepsiyona katılmayacağı anlaşılmaktadır.

CHP’nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır.

Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil, var olan milli ve demokratik hakların kundaklanmasıdır.

Nitekim yapılan fahiş yanlışlara bir yenisi daha eklenecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve kuruluş temellerine karşı olduğunu belgelemektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmaya peşinen tahammülsüzlük, üstelik Trump icazetli darbe iddialarının bizzat CHP Genel Başkanı ağzıyla telaffuzu siyasi aymazlık, daha ötesi demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlıktır.

Yeni yasama yılının asılsız ve anlamsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalacak olması Cumhuriyet Halk Partisi’nin hapsolduğu kriz girdabının genişleyerek ilerlediğini göstermektedir.

Meşruiyeti sorgulanan Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla seçilmiş ve göreve gelmiştir.

Bu seçimin sorgulanıp sulandırılma arayışı evvelemirde milletimize hakaret, devlete ve demokrasiye de başkaldırı teşebbüsüdür.

Cumhuriyet Halk Partisi skandal yanlıştan dönecek cesaret, dirayet ve erdemi bilavasıta sergilemek durumundadır.

Tam tersi bir ısrar ve inat bu partinin erimesini daha da hızlandıracaktır."

TBMM DÖRDÜNCÜ YASAMA YILI VE CHP'NİN KARARI

TBMM’de bugün (1 Ekim Çarşamba) yeni yasama yılı açılıyor.

20 Temmuz 2025’te tatile giren TBMM’de 70 günlük tatilin ardından 28. Dönem dördüncü yasama yılı başlayacak.

Erdoğan’ın konuşma yapması beklenen açılışa CHP, belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto amacıyla katılmayacak.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Merak edilen bir konu, Meclis açılışına CHP’nin katılıp katılmayacağı. Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı’nı ne oturarak ne de ayakta karşılarız. Bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. Ancak elbette ki milletvekillemizce diğer programlara katılım sağlanacak” açıklamasını yapmıştı.