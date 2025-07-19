Bahçeli: Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun

Gazeteci İsmail Saymaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin milletvekilleri ile gerçekleştirdiği toplantıda kullandığı ifadeleri köşesine taşıdı.

Saymaz, halktv.com.tr'de yayımlanan yazısında Bahçeli'nin MHP milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıyı yazdı.

Saymaz'ın aktardığına göre Bahçeli, birkaç ay önce gerçekleşen toplantıda, "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun.”

Bu sözler MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ait.

Bahçeli, birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, kardeşliği pekiştirmek için bu öneriyi dile getirmiş.

Bahçeli’nin Alevilere dair öteden beri hassasiyeti biliniyor.

MHP lideri en son üç yıl önce Alevi açılımı yaparak, 'Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır' demişti.

Ardından Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde kendi parasıyla satın alıp Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na hibe ettiği arazide bir cemevi ve külliye inşa ettiriyor.

Geçen 22 Ekim’de ‘Terörsüz Türkiye’ için DEM’e elini uzatan Bahçeli, birkaç ay önce MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda, sözü milli bütünlüğe ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesine getirdi. Kürtler ve Alevilerin bürokrasiden dışlanamayacağını vurgulamak için şöyle dedi: 'Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun.'"