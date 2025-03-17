Bahçeli, DEM Parti heyeti görüşmesinde olmayacak

Haber Merkezi

DEM Parti siyasi parti ziyaretleri kapsamında bugün AKP ve MHP heyetleriyle bir araya gelecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın gerçekleştireceği ziyaretler, saat 11.00’de MHP heyetiyle başlayacak. Ardından saat 14.00’te AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetini ağırlayacak. Her iki görüşme de TBMM’de yapılacak.

Öte yandan heyetlerin görüşmesi öncesi MHP Lideri Devlet Bahçeli yazılı açıklamalarda bulundu. Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle grup toplantılarına katılmayan Bahçeli, DEM Parti'nin ziyaretine katılamayacağını belirtti. Bahçeli ayrıca PKK'nin ateşkes açıklamasını da hatırlatarak, "PKK’nın kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur" dedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik kullandığı "Kurucu önder" ifadesine yönelik eleştirilere yanıt veren Bahçeli, "PKK’yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir" diye konuştu. Konuşmasında süreç üzerinden CHP’yi hedef alan Bahçeli, dünyadaki ve ülkedeki koşulların değiştiğinin altını çizerek bir kez daha iç cephe vurgusunu tekrarladı. Muhalefeti parçalamaya yönelik hamlelerin devam edeceğinin sinyalini veren Bahçeli, “İç cepheyi sağlam, sağlıklı ve zinde tutmak da beka düzeyinde önceliğimiz olmalıdır” dedi.