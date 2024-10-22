Bahçeli'den Abdullah Öcalan çağrısı: Tecridi kaldırılsın, gelsin Meclis'te konuşsun

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Öcalan'a örgütünü feshetme çağrısı yapan Bahçeli, bu hafta yeni bir çağrı yaptı.

Abdullah Öcalan'ın TBMM'de DEM Parti grup toplantısına katılmasını ve 'terörün bittiğini ilan etmesini' isteyen Bahçeli, bu takdirde kendisine 'umut hakkının' kullandırılmasının önünün açılabileceğini söyledi.

"ÖRGÜTÜN LAĞVEDİLDİĞİNİ AÇIKLASIN, 'UMUT HAKKINDAN' YARARLANSIN"

Bahçeli, konuşmasının ilgili kısmında şöyle konuştu:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.

Türk milleti bölücü terörle yaşamaya mecbur değildir. Devlet bölücü terör örgütünü imha etmeye muktedirdir. Kürt kardeşlerim gelin bir olalım, beraber olalım. Bozgunculuk yapmak isteyenleri tarihin çöplüğüne gönderelim. İmanımız bir, bayrağımız bir, kıblemiz, bir, acımız bir, geleceğimiz bir. Biz hep birlikte Türk milletiyiz."

"TÜRKİYE'NİN SORUNU KÜRTLER DEĞİL, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Bu çağrısına rağmen yeni bir 'çözüm süreci' iddiasını reddeden Bahçeli, şunları söyledi:

"Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlara, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek elbette mecburidir ama kolektif kimliğe ve etnik düzeyde bir çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir."

"TERÖR BAŞKA SİYASET BAŞKADIR"

Türkiye'nin asimilasyon politikasına hiçbir zaman 'tenezzül etmediğini' iddia eden Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"İkisi arasına kalın bir çizgi çekilmeden, duvar örülmeden, silah dışlanmadan, en başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere, Türk vatandaşları layık olduğu insani gelişmişlik düzeyine, refah, huzur ve güvenlik mertebesine çok zor ulaşacaktır.



Tek başına silahlı mücadelenin hemen hiçbir zaman terörü sona erdiremeyeceği gibi, terörün silahsız çözümü de asla yoktur. Esasen hiçbir taviz, hiçbir geri adım teröristi doyurmayacak, tatmin etmeyecektir. Bölücü terör örgütü PKK’nın silahlı eylemleri başarısızlığa mahkumdur.

Terörle hiçbir yere varılmaz, varılamaz, varılamayacaktır."



"ENFLASYONUN TEK HANEYE GERİLEYECEK"

Enflasyonun sorun olduğunu kabul eden Bahçeli, tek haneye ineceğine inandığını da ifade etti:

"Enflasyon her insanımızı haklı olarak rahatsız etmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan bir başka olumsuzluktur. Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmektedir ve desteğimiz tamdır. Enflasyonun tek haneye gerileyeceğine inancım tartışmasızdır."

SAĞLIK BAKANI'NA SAHİP ÇIKTI

Yenidoğan çetesine ilişkin konuşan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sahip çıkan Bahçeli, şunları söyledi:

"Adli süreç zamanında işletilmiş, hastaneler zamanında mühürlenmiştir. Sağlık Bakanı'nın istifasını istemek hangi akla hizmettir? Sağlık alanındaki ilerlemeleri karalamak kimlerin tertibidir? Olayı anında istismar etmek, siyasete pervasızca malezeme yapmak ahlaksızlık değil midir? Sağlık Bakanı'nın istifasını isteyenlerin bebeklerin hakkına sahip çıkmak gibi bir gündemi yoktur. Bunların işleri güçleri nifak."

KABOĞLU'NU HEDEF ALDI

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu'nu da hedef alan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Yaptığı konuşmada anayasanın ilk 4 maddesine olumlu anlamda dokunulabileceğini söylemesi bir skandal ve tertibin göstergesidir. Baş olan ayaklar milletin sabrını boşa yormasın, bayramlık ağzımı daha fazla açtırmasın."

"FETÖ ELEBAŞINA BİLE DÜNYA KALMADI"

Fethullahçı çetenin lideri Gülen'in ölümünden de bahseden Bahçeli, "Yapılan hiçbir kötülük kimsenin yanına kalmaz, yarına da bırakılmaz. FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Casusluk eğitimi aldığı ülkede öldü gitti. Dileğim cehennemde ebediyen yanmasıdır" dedi.