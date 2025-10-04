Bahçeli'den açıklama: İlk grup toplantısı için 2 konuya işaret etti

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22'nci dönem eğitim ve öğretim yılı açılışı MHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Açılış töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.

Programa; genel başkan yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri de katıldı.

Programın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Dünyayı ve insanlığı tanımlamak, kucaklamak ve yorumlamak için milliyetçi aydınlara ve yetişen gençlere büyük görev düşüyor. Siyaseti, milletin huzur ve refahının teminine yönelik politikalar geliştirme yolu olarak görüyoruz. Türk milleti, yaratıcılığını önleyen prangalardan kurtulduğunda yeniden küresel bir güç olmasının önünde hiçbir engel yoktur" diye konuşt

Bahçeli, açılışın ardından eğitim programına katılanları selamladı.

Bahçeli, salı günkü Meclis grup toplantısına ilişkin, "Türkiye'nin iç ve dış meselelerine ilişkin genel değerlendirmeleri yapacağız" dedi.