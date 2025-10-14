Bahçeli'den Alevi açılımı: Cemevinin ibadethane olması için engeller kaldırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Gönül rahatlığıyla, vicdan huzuruyla, dahası samimiyetle diyorum ki, hem Alevi’yiz, hem Sünni; hepsinden evveli de Müslüman Türk milletiyiz. Bu düşüncelerim elbette Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin geçmişe sari ve bugüne havi ihtiyaç ve beklentilerini seslendirmeye mani değildir. Sadece maksadım herkesin ve hepimizin üzerinde durması gereken, esasen milli ve manevi paydada ortak hissiyat olan yorum ve değerlendirmeleri açıklamaktır" diye konuştu.

"Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Onların her sorunu bizim de sorunumuz, onların her isteği bizim de isteğimizdir. Aleviliği asıl mecra ve muhtevasından kopartıp inanç ve kültür alanından çıkartanlar, bundan tehlikesi siyasi mevzi haline dönüştürmeye çalışanlar büyük bir yanlışın failleridir. Cami ne kadar bizimse Cemevi de bizimdir. Cem de bizim, semah da bizim, imanın ve İslam’ın mükellefiyetleri de bizimdir. Tabulara sığınmanın, suni gerginlikleri ve korkuları diri tutmanın, insan ve inanç haklarına kapalı durmanın hiçbir sonu ve sonucu yoktur."

Bahçeli, açıklamasında, "Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi-İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır" dedi.

GAZZE AÇIKLAMASI

Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına değinen Bahçeli, "Asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulaması ve çarpışan tarafların taahhütlerine ve imzalarına sadık kalmasıdır. İsrail'in güven vermeyen askeri ve politik tutumu karşısında da tedbirli ve ihtiyatlı hareket kaçınılmaz bir gerekliliktir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze projesine tepki gösteren Bahçeli, şunları kaydetti: "Akıbetinin ne olacağı tam kestirilemeyen ateşkesle oyalanmanın, 3-5 esir takası yaşandı diye davul-zurna çalmanın bir alemi yoktur. Gazze'de 67 bin 173 mazlumun canı alınmıştır. Gazze'ye emlak görenlere, nevzuhur Dubai projesi hazırlayanlara, Gazze'nin masum ve hakkı yenmiş Filistin halkının vatanıdır diyorum."

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt veren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Öfkeden deliye dönmüş, sinirden sanki nöbet geçirmiş gibiydi" dedi.

Bahçeli, şunları söyledi: "Kendisine sakinlik ve soğukkanlılık temenni ediyorum. Ancak Özgür Bey'in yalan ve iftiralara sarılarak yaptığı çirkin siyasetin bizim nazaramızında ne bir değeri ne de bir ederi olamayacağını hatırlatıyorum. Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilmez, edilemez."

Bahçeli, Özgür Özel'i, "CHP, yanlış yoldadır. CHP'nin başındaki zat, histeri krizine tutulmuştur" sözleriyle hedef aldı.

SLOGAN TEPKİSİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'e tepki gösteren Bahçeli, "Herkesin, özellikle muhataplarını sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize 'gencecik cesetler' demek, doğru ve isabet kaydeden bir söz değildir. Çünkü şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız, manevi muhafızlarımızdır" dedi.

DEM Parti Meclis Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan sloganları atılmasına da değinen Bahçeli, "TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yoktur. Herkes ve hepimiz terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

SÜREÇ HAKKINDA MESAJ

Süreç ile ilgili mesaj veren Bahçeli, "27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin bize göre hükmü yoktur. Kurucu önderin (Abdullah Öcalan) 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan, akıllı insan demektir" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ HASTANELER TEKRAR DEVREYE GİRSİN"

Askeri hastaneler için mesaj veren Bahçeli, "Askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır. Hastanenin tekrar devreye girmesini bekliyor, bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum" dedi.