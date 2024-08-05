Bahçeli'den çağrı: "Bölge ülkelerinin girişimiyle bir Kudüs Paktı oluşturulmalı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Ortadoğu'da barış ve istikrarı sağlamak amacıyla bir "Kudüs Paktı" kurulması çağrısında bulundu. İttifaka Türkiye'nin öncülük edebileceğini söyleyen Bahçeli, bölgedeki diğer ülkelerle birlikte oluşturulmasına dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kudüs Paktı" hakkında yazılı açıklamada yaptı.

"Ortadoğu’da barış ve huzuru sürdürebilir kılacak adımların süratle atılması" diyen Bahçeli, "Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

'Kudüs Paktı'nın kurulmasına Türkiye'nin öncülük edebileceğini söyleyen Bahçeli'nin yazılı yaptığı açıklamada öne çıkan başlıkları şöyle:

BÖLGESEL İTTİFAK ÇAĞRISI

"Türkiye’nin çağrıları ve çabalarına bölge devletlerinin de samimi ve olumlu cevap vermeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, bugüne kadar farklı şekillerde var olan Filistin veya Kudüs temelli bölgesel diyalog ve işbirliği zeminlerinin hepsini kapsayacak biçimde daha sıkı ve güçlü bir bölgesel ittifaka ihtiyaç vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi inancımızın haysiyet ve davasını, mazlumların varlık ve yaşam haklarını sonuna kadar müdafaaya devam edecek, bu uğurda da taviz vermeyecektir.

Türkiye’nin güvenlik halkasında yer aldığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin siyasî ve ekonomik bakımdan istikrara kavuşmasına millî güvenliğimiz açısından büyük önem atfediyoruz.

"SOYKIRIM SON BULMALI"

Bu çerçevede, Türkiye ile birlikte diğer İslam ülkelerinin katılımıyla oluşturulacak bir “Kudüs Paktı”nın ülkemizin güvenliği bakımından da gerekli görüyoruz.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi evrensel değerlerin hiçe sayıldığı ve her gün biraz daha anlamını yitirdiği Gazze’de, İsrail’in mazlum Filistinlilere uyguladığı soykırım politikasının derhal son bulması gerekmektedir.

"BÖLGENİN 'HUZUR KUŞAĞI' OLMASI MÜMKÜN"

Bölgenin bir “huzur kuşağı” olmasını mümkün kılacak “Kudüs Paktı”nın kurulmasına Türkiye öncülük edebilecektir.

Bu bölgenin kaos üreten yapısının derhal sona erdirilerek dünyaya refah ve istikrar ihraç eden bir yapıya kavuşturulması acil bir ihtiyaçtır.

İnanıyoruz ki bu girişim, ilgili ülkelerde de karşılık bulacak, Gazze’nin, Kudüs’ün ve bölgenin makûs talihini değiştiren tarihî bir adım olacaktır."