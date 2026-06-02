Bahçeli'den CHP açıklaması: Yargıtay kararını bir an önce vermelidir

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, CHP açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyede, siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir" dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Türkiye’nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedefleri, güvenlik politikaları yanında siyasi istikrara ve toplumsal uzlaşmaya da bağlıdır. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde, beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları artıracak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir. Mesele hukuk zemininden demokrasi platformuna, siyasi rekabetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrıları ile bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir."

YARGITAY ÇAĞRISI

Yargıtay'a çağrıda bulunan Bahçeli, şöyle devam etti: "Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen, itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türkiye siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"En başından CHP üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim" diyen Bahçeli, şunları söyledi: "Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığını şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır."