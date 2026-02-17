Bahçeli'den CHP'ye "Akın Gürlek" tepkisi: Nesiniz, kimsiniz? Haddinizi bilin!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından Meclis'te yaptığı yemin sırasında yaşanan kavgaya tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef aldı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP lideri konuşmasına 19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayına ilişkin mesajlar vererek başladı.

Devamla Gazze'de yaşanan soykırıma değinen Bahçeli, Gazze için yeteri kadar duyarlılık gösterilmediğini söyledi. İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarına tepki gösteren Bahçeli, "İsrail iki devletli çözüm iklimini zehirliyor" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN GEÇİM KAPISI KRİZ VE KARGAŞAYA OYNAMAKTIR"

Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Bahçeli, hiç kimsenin mağdur edilmediğini savundu. Çalışmalara yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "CHP'nin geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır" dedi.

Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında CHP'nin gösterdiği tepkiyi de eleştiren Bahçeli, Meclis'i karıştırmakla suçladığı ana muhalefeti "siyasi eşkıyalık" yapmakla itham etti.

Bahçeli, "Oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu, CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu tepkiniz buna mı dayalı? Nesiniz, kimsiniz? Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e tam desteklerini açıklayan Bahçeli, "Ayrı ayrı tebrik ediyor. Tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Bahçeli, özetle şunları söyledi:

"CHP yönetimi, doğal afetten siyasi afet çıkarmak için elinden geleni ardına koymamıştır.

Konutlarına kavuşan vatandaşlarımıza boş senet imzalatılıyor demek yalnızca bühtan değil, siyasi namusla çelişen bir hezeyandır.

CHP’nin işi gücü fitne fesattır.

CHP’nin geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır.

Geçtiğimiz hafta Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan değerli arkadaşlarımızın yasal ve anayasal prosedür olan yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri, şiddet sahnelerini, anti demokratik muameleleri aziz milletimiz ibretle seyretmiştir.

Gazi Meclis aciz Meclis değildir.

Gazi Meclis kürsü işgaliyle üçüncü dünya ülkelerini andıracak bir Meclis değildir.

"ADALET BAKANIMIZLA İLGİLİ RAHATSIZLIĞI NASIL YORUMLAYALIM?"

Yeni atanan bakanlarla ilgili eğer varsa merak edilen bir husus yasal ve demokratik kanallar açıktır, ortadadır.

Muhalefetin sahip olduğu imkanları kullanmaya yanaşmadan Meclis’i karıştırması, yasal ve anayasal bir hakkı engellemeye çalışması yeni sürüm bir siyasi eşkıyalık değilse nedir?

Ali kıran baş kesen misiniz? Nesiniz, kimsiniz?

Deli Dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir?

Gazi Meclis’i şov ve savaş alanına çevirmenin kime ne faydası vardır?

Sözün hükmü yerine yumruğun gücüyle oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu? CHP’nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu?

Özellikle yeni atanan Adalet Bakanımızla ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım?

"İSTANBUL’DAKİ TEZGAHINIZ BOZULDU"

İstanbul’daki tezgahınız bozuldu, öfkeniz buna mı?

Rüşvet ve yolsuzluk çarkınız kırıldı, sinir nöbetiniz bundan mı?

Maskeleriniz düştü, ipliğiniz pazara çıktı, foyanız ortalığa döküldü; anormal stres ve gerilim sebebinizin nedeni buna mı dayalı?

Tekraren ifade ediyorum; geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yapılan yemin merasiminde TBMM’nin saygınlığına leke düşüren müfsit ve müflis CHP zihniyetini ayıplıyor, haddinizi bilin diyorum.

Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’i ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’yi ayrı ayrı tebrik ediyor, tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum."