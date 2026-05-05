Bahçeli'den, "CHP'ye mutlak butlan" sorusuna dikkat çeken yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP'ye yönelik mutlak butlan davasında kararın yazıldığı, zamanlamanın beklendiğine" yönelik kulislerin sorulduğu Bahçeli, "CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesine veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "CHP ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin. Ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, mutlak butlan davası ile ilgili bir iddiayı gündeme getirmişti.

TGRT Haber'de katıldığı bir programda Tayyar, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının yazıldığını iddia etmişti.

Mahkemenin bu kararı yazmasına rağmen neden tebliğ edilmediğini, bunun neden ertelendiğini bilmediğini belirten Tayyar, “Bir davanın siyasi sonuçları varsa, ülkenin menfaatleriyle ilgili sorunlar üretecekse mahkeme heyeti bir değerlendirme yaparak zamana yayabilir, 15 gün, 1 ay sonra vesaire. Bunu yorum yaparak söylüyorum, hangi saikle bunu ertelediklerini bilmiyordum” ifadelerini kullanmıştı.