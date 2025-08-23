Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' mesajı: Her geçen gün güçleniyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya genelindeki çatışma bölgelerine yönelik 'barış ve diyalog çağrılarını' önemsediğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya çapındaki çatışma bölgelerine yönelik barış ve diyalog çağrıları, İstanbul’un bu çerçevede sivrilip öne çıkması ağırlaşan sorunların çözümünde umut ışığı olarak görülmelidir. İnsanlık vicdanına tercüman olan bu çağrıların kulak ardı yapılması hakkaniyet ve hakikat ölçüleriyle taban tabana zıt olup krizleri tırmandıracaktır. Türkiye içinde ve dışında kalıcı barış ve huzur amacındadır.Terörsüz Türkiye hedefi bunun en bariz ve belirgin misalidir. Milli birlik ve kardeşliğimiz yegane kuvvetimizdir."

Bahçeli açıklamasında CHP'yi ve lideri Özgür Özel'i de hedef aldı. CHP için 'sorumsuz ve baştan savma siyaseti demokrasi kültürümüzü tahrip etmektedir' diyen Bahçeli, Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine "Cumhur İttifakı aleyhine estirdiği fitne rüzgarının bizim nazarımızda hiçbir değer ve ehemmiyeti olamayacaktır" sözleriyle yanıt verdi.

Bahçeli, açıklamasının ilgili kısmında şunları kaydetti:

"TBMM'NİN TOPLANMASINA GEREK YOK"

"Çevremizde yaygın ve yoğun bir gündem bütün ağırlığı ve ardışık komplikasyonlarıyla sürüyorken Cumhuriyet Halk Partisi’nin sorumsuz ve baştan savma siyaseti demokrasi kültürümüzü tahrip etmektedir. CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır.Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir.Her ihtimali dikkate alan atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye’nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır.Bu nedenle TBMM’nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur.

'HİÇ KİMSE CUMHUR İTTİFAKI’NIN ARASINA NİFAK TOHUMU SAÇAMAYACAK'

Ayrıca CHP Genel Başkanı’yla beraber yanında yöresinde safa giren ideolojik önyargılı ve ilkesiz yandaşlarının Cumhur İttifakı aleyhine estirdiği fitne rüzgarının bizim nazarımızda hiçbir değer ve ehemmiyeti olamayacaktır. Cumhur İttifakı her geçen gün çok daha güçlenmektedir. Çünkü Cumhur İttifakı ahlaki, manevi, vatan ve millet sevdasına dayanarak 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulmuş tarihi nitelikli beraberliktir. Paramparça olan altılı masanın hiçbir mücrim unsurunun konuşmaya yüzü kalmamıştır. Cumhur İttifakı camdan vazo değil ki çatlasın, zarar görsün. Cumhur İttifakı Türk milletinin ve Türkiye’nin istikbal umudu, istiklal ufku, varoluşsal güvencesidir. Hiç kimse Cumhur İttifakı’nın arasına nifak tohumu saçamayacak, buna tevessül ve teşebbüs etse bile sonuç alamayacaktır.

'CHP HASTADIR'

Cumhur ittifakı, inancın kudreti, gönül seferberliğinin kuvvesi, vatan ve millet ittifakının siyaset mihveridir. Bu gerçeği rüşvet ve yolsuzluk çarkında öğütülen CHP yöneticilerinin çok iyi anlayıp özümsemesi samimi dileğimdir. Cumhuriyet Halk Partisi hastadır, ezik ve yenik bir siyaset anlayışıyla hatıralarını ve haysiyetini haraç mezat elden çıkarmıştır. Dahası organize suç şebekelerinin yatağı, hırsızlık çetelerinin üreme sahası, soygun ve vurgun düzenin sevk ve idare merkezine dönüşmüştür. İç ve dış sorun başlıklarında vizyoner nitelikli hiçbir görüş ve düşünce üretemediği ortadadır. CHP’nin gündemi ve siyaset güvertesi yalan, riya, iftira ve dedikodu üzerine bina edilmektedir. Türk milleti böylesi çirkef, eğrelti, engelli ve umutsuz vakıa olan siyaset önermelerine asla prim vermeyecektir."