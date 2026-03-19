Bahçeli'den Davutoğlu'na kitap telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, "Gazze Soykırımı' isimli kitabı için aradı.

Gelecek Partisi'nden yapılan bilgilendirmeye göre Ahmet Davutoğlu, “Gazze Soykırımı” kitabını Bahçeli'ye hediye olarak göndermişti.

İMZA KAMPANYASINA DESTEK

Görüşme kapsamında Bahçeli'nin, ABD–İsrail saldırıları sonucunda Minab’da bir okulda 165 kız öğrencinin hayatını kaybetmesine yol açan uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin Gelecek Partisi tatafından hazırlanan dilekçe çerçevesinde başlatılan imza kampanyasına destek vereceğini söylediği de aktarıldı.

Ahmet Davutoğlu'nun da Bahçeli'ye teşekkür ettiği bildirildi.