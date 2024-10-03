Bahçeli'den Davutoğlu'na övgü: Türkiye’nin birikiminize ihtiyacı var

TBMM'nin yeni dönemindeki ilk grup toplantısında CHP'yi ve gazetecileri tehdit ettikten sonra yeni yasama yılı açılışındaki genel kurulda DEM Parti grubu ile tokalaşan, resepsiyonda ise CHP lideri Özgür Özel'e "Siyaseten söylenmiş sözler birbirimizi kırmıyoruz inşallah" diyerek gündeme gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kez de Ahmet Davutoğlu'nu övdü.

Resepsiyonda dün akşam Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ayaküstü konuşan Bahçeli, zamanında 'Serok Ahmet' diyerek sık sık hedef aldığı Ahmet Davutoğlu'nu "Zat-ı-aliniz bu dönemde çok önemli, Türkiye’nin birikiminize ihtiyacı var. Televizyonlarda çok güzel yorumlarınız oldu, memnun oldum" sözleriyle övdü.

Bahçeli, DEM Parti grubu ile tokalaşmasına ilişkin sorulan soruya "Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım” sözleriyle yanıt vermişti.