Bahçeli'den DEM Parti görüşmesine ilişkin soruya yanıt: "Ben ahrazım"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle ile görüştü.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

Görüşme sonrası Pervin Buldan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buldan, "Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyoruz" dedi.

Buldan'ın açıklamalarını tamamlamasının ardından basın mensupları, Bahçeli'ye "Görüşmeye ilişkin bir açıklama gelecek mi?" diye sordu.

Bahçeli, soruya "Ben ahrazım" yanıtını verdi.

AHRAZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'nda 'ahraz' sözcüğü, "Sağır ve dilsiz olan kimse" olarak tanımlanıyor.