Bahçeli'den DEM Parti ile tokalaşma açıklaması: Uzattığım el, 'Türkiye partisi olun' teklifidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında 'Doğru siyaset' vurgusunda bulunan Bahçeli, "Bize göre doğru siyaset; buluşturan, yakınlaştıran, ulaştıran, kavuşturan, kucaklaştıran, kutupları ve hizipleri teker teker aşındıran ahlaklı siyasettir" dedi.

Bahçeli, "Doğru siyaset atılan adımları, sorumluluk duygusunu ilke edinen, kardeşlik ve kaynaşma kültürünü vatan ve millet sevgisiyle eklemleyen akıl dolu siyasettir" ifadelerini kullandı.

"SINIFLI TOPLUM YAPISINI REDDEDİYORUZ"

Bahçeli, şöyle devam etti: Biz siyaseti Weber'in söylediği gibi 'İnsanların birbirine egemenlik kurması' olarak değerlendirmiyoruz. Biz siyaseti teorik ve retorik arka planı Batı'nın sınıf çatışmalarına dayanan, toplumun düşman kamplara bölünmesine çanak tutan gerilim süreci olarak tanımlamıyoruz. Çünkü sınıflı bir toplum yapısını tamamıyla reddediyoruz."

"MECLİS SAĞDUYU İÇİNDE ÇALIŞMALI"

Bahçeli, Meclis'in sağduyu ve uzlaşma içinde çalışması gerektiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Muhataplarımızın ne söylediklerine bakıyoruz. Sert veya yumuşak tavrımız fertlerin fikir ve düşünce kapasiteleriyle sınırlıdır. Bekamıza namlu çevrilmişkem birlik içinde olmalıyız. Cumhurbaşkanımızın TBMM'nin açılış konuşmasındaki şu sözlerinin altı dikkatle çizilmelidir. Başımızda sınırlar yeniden çizilmeye çalışılırken Meclisimiz sağduyu ve uzlaşma içinde çalışmalıdır. Meclis'te uzlaşma ve istişare topluma da yayılacaktır."

DEM PARTİ İLE TOKALAŞMA AÇIKLAMASI

Meclis'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Grubu ile tokalaşması tartışılması devam eden Bahçeli, dikkati çeken bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" diye konuştu.

DEM Parti Grubu ile tokalaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, ilk Meclis'in ve Cumhurbaşkanımızın meşale gibi yanan aydınlığıdır. 'Gelin Türkiye partisi olun', 'milli birliğimizde kenetlenin' teklifidir. Biz gelişigüzel, anlık olarak el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz. El sıkmanın merakına teşebbüs etmeliyiz. DEM'e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini anlaması ve eşik olarak değerlendirmesidir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALAN İDDİLARA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan söylentiler ile ilgili de konuşan Bahçeli, şunları söyledi: "Özgür Bey'in özel hayatı ile ilgili iddialar siyasetimizin konusu olamaz. FETÖ taktiklerinin, şerefsiz hamlelerin tamamen karşısındayız. Biz CHP siyaseti ile ilgiliyiz. Bunun dışında ne söylenirse söylensin kulaklarımızı kapattık. Bel altı vuruşlar, izansız ispatlar ne işimize gelir ne de gündemimize girer. Kara kampanyalar, çirkin dedikodular ayağımızın altındadır ve bizim için yok hükmündedir. Başka türlüsü hem insani hem ahlaki değildir. Duruşumuzdan başka anlamlar çıkarmak zırvalıktır."

İSRAİL'İN SALDIRINA TEPKİ

İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "Bu terör devletine karşı silah ambargosu uygulamak yetersizdir. Kınama mesajlarının ise hiçbir manası ve bağlayıcılığı yoktur. Cinayet makinesi ve soykırım suçlusu İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. Birleşmiş Milletler bu tarihi ve ertelenemez görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır" ifadelerini kullandı.