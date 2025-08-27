Bahçeli'den DEM Partili başkana Ankara daveti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker'i Ankara'ya davet ettiği ortaya çktı.

Malazgirt Zaferi'nin 954'ncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle Ahlat'a giden MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile yan yana oturması ve sohbet etmesi dikkat çekti.

Türker, Bahçeli ile arasında geçen sohbete ilişkin Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuştu. Türker, "Sayın Bahçeli ile sadece barışı konuştuk, bizler de katkı sunacağımızı söyledi" dedi.

Ev sahibi olarak Devlet Bahçeli'yi karışlamak istediklerini kaydeden Türker, "Bizler kendisini karşıladık, bundan çok memnun oldu. Beni yanına oturttu bizleri onurlandırdı" dedi.

DEM Partili Türker, ayrıca, Bahçeli'nin kendisini Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Türker, en kısa sürede iadeyi ziyarette bulunacağını ifade etti.