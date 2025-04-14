Bahçeli'den Diyarbakır davetine yanıt: Olabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır ziyaretine ilişkin davete 'Olabilir' yanıtını verdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesini aktardı.

Donat, Bahçeli'ye, "Hayırlısı ile sağlığınıza tamamen kavuşun... Havalar da ısınıyor... Önümüzdeki haftalar... Mayıs... Haziran... Diyarbakır'ın tam zamanı... Bölge sizi bekliyor... Birlikte gidebilir miyiz?" sorusunu yöneltti.

Bahçeli, Donat'ın sorusuna, "Neden olmasın? Olabilir" cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yapmıştı.

Bahçeli, "27 Şubat İmralı çağrısı karşılık bulmalıdır. Cumhur İttifakı olarak samimi, sabırlı, duyarlı, dürüst, yapıcı mahiyetli siyasi ve milli duruşumuzun son etabı ülkemizin terör kamburundan tamamen kurtulmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır" ifadelerini kullanmıştı.