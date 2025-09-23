Bahçeli'den Erdoğan'a 'Birleşmiş Milletler' telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.

Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca "İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma" çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.