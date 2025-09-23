Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bahçeli'den Erdoğan'a 'Birleşmiş Milletler' telefonu

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebriklerini iletti.

Güncel
  • 23.09.2025 20:09
  • Giriş: 23.09.2025 20:09
  • Güncelleme: 23.09.2025 20:12
Kaynak: AA
Bahçeli'den Erdoğan'a 'Birleşmiş Milletler' telefonu
FOTOĞRAF: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.

Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca "İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma" çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

BirGün'e Abone Ol