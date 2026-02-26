Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü hediyesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bahçeli tarafından Erdoğan'a içinde 72 adet kırmızı gülün yer aldığı bir çiçek buketi ve içinde İslam ülkelerinin yer aldığı lazer gravür olarak işlenmiş bir tablo hediye edildiği paylaşıldı.

MHP'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gül’den oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir."