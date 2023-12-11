Bahçeli'den "Erdoğan ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu hafta görüşmeniz olacak mı?" sorusuna, "Komisyon çalışmaları devam ediyor. Ondan sonra olabilir ancak" cevabını verdi.

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul çalışmalarına katıldı.

Bahçeli, bir gazetecinin "Bu hafta Cumhurbaşkanı ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna, "Bu aşamada öyle bir bilgi yok bizde" yanıtını verdi.

Komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Bahçeli, "Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir ancak" ifadelerini kullandı.