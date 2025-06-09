Bahçeli'den Ferdi Zeyrek için taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında, "Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Haziran 2025 Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.
Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.
Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum.
Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun."