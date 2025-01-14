Bahçeli'den ikinci İmralı görüşmesine ilişkin çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında, "Türkiye çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak milli, manevi ve tarihi perspektif sınırlarında müdahale ve müşade edebilecek cesaret ve dirayettedir" dedi.

"Aciz değiliz, atıl değiliz, harap değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz, esir değiliz, bitkin değiliz" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Büyüklük taslayan küçük insanlardan müteşekkil bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin, neyi dikte ettiğinin bir ehemmiyeti yoktur. Siyasi garabetler haricinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamak amacıyla inanç, irade, fiil ve fikir çok şükür teşekkül ve tezahür etmiştir."

"SÖYLEDİĞİMİZİN ARKASINDAYIZ"

"Neye inanıyorsak onu söylüyor, söylediğimizin arkasında da mertçe duruyoruz" ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Barışla herkesin kazanacağına inanıyorum ancak barışla kazanmak için savaşmak gerekiyorsa o da bizim için düğün bayramdır diyor, canımızın ve kanımızın, milli mukadderatımızın varlığı için bin kez feda olmasını cenabı mevladan niyaz ediyorum."

"SABIR VE TAHAMMÜL GÖSTERMEYECEĞİZ"

"Bölgesel ve küresel tehlikeler karşısında bir olmanın, biz olmanın, beraber yaşamanın ahlaki, kültürel ve tarihsel mirasını güvenceye almanın kaçınılmaz mesuliyet ve mecburiyeti önümüzdedir" diyen Bahçeli, şunları söyledi: "Kötülük saçan odakların geleceğin parlak günlerini sis altında bırakmasına sabır ve tahammül göstermeyeceğiz. Temkinli, tedbirli ve ihtiyatlı iyimserlikle milletimizin ve devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hasbi, harbi ve hakkaniyetli mücadelede çıta yükselteceğiz."

YENİ SÜREÇ MESAJI

Siyasetteki yeni süreç hakkında mesaj veren Bahçeli, "On yıllarca faal halde bulunan zalimler ve onların kiralık çetikçisi hain bölücü örgütün sonu gelmiştir. PKK-YPG terör örgütü Kürt kardeşlerimizin ne vasisi, ne de varlık beyanıdır" dedi.

DEM Parti heyetinin ziyaretlerine değinen Bahçeli, "DEM heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet seyir ve serencam halinde gerçekleşmiştir. Usul ve üslup olgunluğunun örneklerini şahit olmak memnuniyet vericidir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren, mesaj veren, bu uğurda önyargısız hareket eden herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Vakit gecikmeksizin yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun üzerinde gezdiğimiz toprağın mensubiyetinden iftihar ettiğimiz milletin hak ve hukuku ortaklaşa müdafa etmenin vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ İMRALI GÖRÜŞMESİ ÇAĞRISI

DEM Parti heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapacağı ikinci İmralı görüşmesi için çağrı yapan Bahçeli, şunları söyledi: "DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin sonunda PKK'nın örgütsel varlığının bittiğini, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürülmeksizin açıklanmalıdır. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli, ya silahlarıyla teslim olmalı veya kaçanılmaz sonlarıyla karçılaşmalıdır."

"SURİYE HÜKÜMETİNİN ÇAĞRISINA KULAK VERİN"

"Terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca ve yalnızca mücadele edilir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Suriye'nin güneydoğusunda PKK-YPG bölücü terör örgütünün mensupları Suriye hükümetinin çağrısına kulak vermelidir. Silahlar bırakılmalı, terör yöntemiyle sonuç alınamayacağı görülmelidir. Aksi halde terör örgütü topraklarımızın neresinde ürüyorsa, bataklık nerede bulunuyorsa terörün kaynağına hücum ederek, özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa gereğinde darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onurudur."

DERVİŞOĞLU'NA YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 'kılıç hakkı' sözlerine yanıt veren Bahçeli, "Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden bu hakkı diline dolayanların, esas dert ettiği hakkın 'cukka hakkı' olduğunu bilmeyen mi vardır" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM CEVABI

Muhalefetin 'erken seçim' talebine yanıt veren Bahçeli, "Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek de yoktur. MHP ve Cumhur İttifakı sözünün eridir. CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetin erken seçim talebi yenile yenile sırtı kevgire dönmüş güreşciyle bir ve aynıdır. CHP yönetiminin boşa kürek çekmesi kendi bileceği bir iştir" diye konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SORUSUNA YANIT

Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını da değerlendirdi.

Bahçeli, "Temaslar temsil eden arkadaşlar aracılığıyla devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre gelişmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacak, bunda da herkesin katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.