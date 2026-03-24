Bahçeli'den "İran" uyarısı: Bir bölgeyle sınırlı kalmayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Bahçeli, "Körfez ülkelerini içine alacak bir savaş yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacaktır. Başta İspanya Başbakanı'nın onurlu tavrından ilham almalılar. Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır" dedi.

Konuşmasına, ABD-İsrail'in bölgedeki saldırılarına değinerek başlayan Bahçeli, "Siyonist emperyalist şebekesi Ramazan demedi, bayram demedi; mukaddes günlerimizi zindana çevirip, zehirlemek için her şiddet yolunu denedi" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Siyonist emperyalist cinayet şebekesi, Ramazan demedi, bayram demedi, mukaddes günlerimizi zindana çevirip zehirlemek için her şiddet yolunu denedi. Ramazan ayı, kalp temizliği için bir fırsat, vicdan muhasebesi için bir tedrisat, günahlardan arınma için manevi bir tahsisat olduğu halde, aynı zamanda daha iyi bir insan mertebesine erişmenin, merhamet ve müşfik münasebet ağı kurmanın, Müslüman gönüllerin hayır ve hasenatla doğrulmasının ruhsatını bahşetmesine rağmen, İslam âleminin nasiphanesine neyin düştüğünü, bundan ne kadar istifade edebildiğini hiç kuşkusuz sadece ve sadece Cenab-ı Allah bilecektir. İnsan içinden yenilenmeyince dışından eksilmiş olur. Bu kapsamda, onca sorun ve sıkıntının koyu gölgesi altında kalmış olsak da, iç medeniyet âlemimizin yenilenmesi ve yeniden yeşermesi hususunda mübarek günlerin bir dönüm noktası olmasını hasreten diliyorum."

"NİFAK TOHUMLARINI ÇÜRÜTMEK İÇİN HER ZAMANKİNDEN FAZLA ARZULUYUZ"

"Ramazan bayramı ile bahar bayramı bu yıl birbirini tamamladı" diyen Bahçeli, bölgesel savaş ortamında iç barışın en büyük direnö ve güvence olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Bahçeli, "Etrafımızda kanla, silahla, şiddetle çizilen dehşet tablosunu dikkatle takip ederken milli birlik ve kardeşliğimizin güçlenen iç barış ve huzur ortamanın en büyük direncimiz ve güvencemiz olduğunu bir kez daha gördük. Aramıza saçılmak istenen nifak tohumlarını bir bir çürütmek için her zamankinden fazla arzuluyuz. Bir olacağız, beraber olacağız, birlikten güç doğacağını göstereceğiz" diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ TARİHİ BİR FIRSAT KAPISI"

"Terörsüz Türkiye" hedefinin tarihi bir fırsat kapısı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Böylesi bir uyanış ve siliniş, hürriyete, paylaşmaya, hakkaniyete hasret insanlık için Türkiye'mizi de bir kutup başı yapacaktır" dedi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin kalıcı ve kapsayıcı barış ve bayram ortamına kavuşması evvela dayanışmayla, yardımlaşmayla, aynı kıbleye dönmenin, aynı safta birleşmenin emsalsiz mükafat ve mücadelesiyle sağlanacaktır.

Artık Türk İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin istiyoruz. Artık masumların, çocukların, savunmasız ve sivil halkların katledilmesine tahammül edemiyoruz. Bu zulmün son bulmasını diliyoruz. Artık semalarda füzelerin izi değil, hilalin şan ve şerefi, birliği ve dirliğin namus seslenişi hakim olsun anlayış ve özlemindeyiz. Böylesi bir uyanış ve siliniş, hürriyete, paylaşmaya, hakkaniyete hasret insanlık için Türkiye'mizi de bir kutup başı yapacaktır. Tekraren vurguluyorum ki Selçuklu Devleti'nin bayrağında iki yöne bakan çift başlı kartaldan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e miras kalan stratejik vizyon hepimize rehber olmalıdır. Bu bir pençesi batıyı, diğer pençesi doğuyu kavrayan ve üç kıtada muazzam bir coğrafyayı koruyucu kanatları altına alan ahlak ve asalet simgesidir.

"ÇIKACAĞIMIZ YOL BİZİ MUTLAKA SÜPER GÜÇ TÜRKİYE'YE TAŞIYACAK"

Bu mirastan doğan al bayrağın jeopolitiğinin önü de ardına kadar açıktır. Sonsuza kadar var olacak Türkiye işte bu vizyondan doğacaktır. Bütün bunlar dünyaya yalnızca başkent Ankara'dan bakarak gerçekleşecektir. Dünyanın Türkçe okunacağı böylesi bir hakimiyet ise asla saldırgan, sömürücü, baskıcı olmayacaktır. Bu gerçeği yalın olarak görmek isteyenlerin bin yıllık tarihimize bakmaları yeterlidir.

Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen bir görüş derinliği ile insanlığın yaşadığı ahlak ve değer buhranını analiz eden manevi yorgunlukla, mazlum toplumlara ait emek, değer ve kaynakların nasıl sömürüldüğünü gören sorgulayıcı bakışla, beşeriyeti rakip gibi değil, Allah'ın emaneti bir kutlu paylaşma vasıtası olarak yorumlayan adalet duygusuyla, bunları akıl, sabır, iman, irade, vizyon, bilgi, dikkat ve sevgi ile oluşacak bir terkiple çıkacağımız yol bizi mutlaka süper güç Türkiye'ye taşıyacaktır. Bölgemiz barış ve huzur sancağının altında toplanacaktır."

"SANCILI AÇIKLAMALARDAN KAÇINMAK ESAS OLMALIDIR"

"Kimlik siyasetinin sonu yoktur, etnik ve mezhepsel çatışmanın kazananı yoktur" diyen Bahçeli, Meclis'te kurulan süreç komisyonunun raporu doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.

On yıllar boyunca ülkenin önünü kapatmış olan "terör" sorununun sonlandırılmasıyla herkesin kazançlı çıkacağını belirten Bahçeli, "Süreci boğmanın, aceleye getirmenin, tartışmaları alevlendirmenin alemi yoktur. Yola çıktık inşallah varacağız. Hedef koyduk inşallah ulaşacağız. 'Terörsüz Türkiye' dedik mutlaka başaracağız" diye konuştu.

Demokratik ve hukuki düzenlemelerin adım adım yerine getirileceğini söyleyen Bahçeli, "Bu süreçte yanlış anlamalara meydan verecek, iyi niyetle ters düşecek, kırılganlıkları artıracak sancılı açıklamalardan kaçınmak esas olmalıdır" dedi.

"ASIL REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSRAİL'DE YAŞANMALIDIR"

Devamla ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Bahçeli, uluslararası topluma sessiz kalmamaları için çağrı yaptı. "Uluslararası toplum savaş ortamına tribünden bakmayı reddetmelidir. Buna bazı İslam ülkeleri de dahil İspanya Başbakanı'nın onurlu ilkeli ve cesur tavrından ilham almaları gerekmektedir" diye konuştu.

Körfez ülkelerini içine alacak bir savaşın yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacağını kaydeden Bahçeli, "Körfez ülkelerini içine alacak bir savaş yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacaktır. Başta İspanya Başbakanı'nın onurlu tavrından ilham almalılar. Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir" şeklinde konuştu.

