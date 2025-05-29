Bahçeli'den 'İstanbul' mesajı: Bugünkü habis kuşatma kırılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, mesajında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmaya göndermede bulundu.

İstanbul'un emin ellerden uzak kaldığını savunan Bahçeli, "Dünyaya açılan tarih, kültür ve kardeşlik penceresi olan İstanbul'un derin ve çetin mahiyetli hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi milli yürekleri acıtan büyük bir yara olarak karşımızdadır" dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Fethin akıl, ahlak ve manevi mirasıyla taban tabana çelişen bugünkü ıstıraplı dönemin geride kalması, kahırdan lütufların doğması inanıyorum ki mukadderdir. İstanbul'a vurulan zincirler 572 yıl evvel nasıl kırılmışsa bugünkü habis kuşatma da aynı şekilde kırılacaktır. Emin ve ehil ellerden mahrum kalan İstanbul'un fetih emanetine sarılarak zorlu etapları birer birer aşacağından, milli birlik, dayanışma ve kardeşliğimizin asırlara sari çınarı olacağından hiç kuşkum yoktur."