Bahçeli'den İzmir'deki karakol saldırısına ilişkin mesaj: Barış iklimini zehirleme emelinde olanlar muvaffak olamayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün (8 Eylül Pazartesi) İzmir'in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki E.B'nin polis karakoluna düzenlediği saldırıya ilişkin bir mesaj yayınladı.

Bahçeli, mesajında "İnanıyorum ki, saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı "Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır" ifadesini kullandı.

"İÇ VE DIŞ İHANET CEPHESİNİ DAĞITMAK KAÇINILMAZ BİR MİLLİ GÖREVDİR"

Bahçeli'nin X üzerinden yayınladığı mesajın tamamı şu şekilde:

"İzmir Balçova’da bir polis karakoluna düzenlenen, aynı zamanda huzur ve güven ortamına suikast niteliğinde olan hain ve hunhar saldırı milletimizi ve hepimizi derinden üzmüştür.Söz konusu kanlı ve kalleş saldırıda 1.Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit düşmüş, birisi ağır olmak üzere iki polisimiz de yaralanmıştır.Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza, Türk milletine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Halen tedavisi süren polislerimize şifalar temenni ediyorum.İnanıyorum ki, saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır. Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.

Sabah saatlerinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye’miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir.İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir."

NE OLMUŞTU?

Bugün (8 Eylül Pazartesi) İzmir’in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna silahlı saldırı düzenlenmiş, Silahlı saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın yaşamını yitirmişti.

Saldırıda, 2'si polis 3 kişi yaralanmıştı.

Saldırının 16 yaşındaki saldırgan tarafından pompalı tüfekle yapıldığı açıklanmıştı.

Saldırgan E.B. yaralı olarak yakalanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirirken saldırganın, IŞİD'in öldürülen lideri el-Bağdadi'nin "Artık Türkiye'nin eylemlerin hedefinde olduğu" sözünü paylaştığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıkmıştı.