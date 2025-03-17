Bahçeli'den Kavacık muhtarına telefon

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu sonrası telefon diplomasisini yürütmesiyle dikkati çeken Devlet Bahçeli'den bir telefon da Kavacık muhtarına geldi.

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından bir süredir dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kez Kavacık muhtarını aradı.

TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN ARADI

BengüTürk'ün haberine göre, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın aldığı kararla Beykoz’a sağlık ocağı yapıldı. Yapılan sağlık ocağına Devlet Bahçeli ismi verildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Beykoz Kavacık muhtarına teşekkür telefonu açtı.