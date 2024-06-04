Bahçeli'den "kayyuma destek" açıklaması

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Mİlliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yumuşak duruş MHP ile bağdaşmaz, asla da yakışmaz. Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz. Ya aynısıyla cevap veririz ya da o eli kırar geçeriz. Öylelerini tanıdık ki biraz adam ol diyeceğimiz anda yutkunduk, vazgeçtik. Cümle alemin derdi biz olmuşuz. Anlaşılan alayına külahları ters giydirmişisiz.

MHP ile Cumhur İttifakı'nın bir tükenişe izin vermesi, göz yumması imkansızdır.

Hakkari Belediye Başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmıştır. Bir teröristin 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesi, seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır. Hakkari Belediye Başkanı'nın yakasından nasıl tutulmuşsa inanıyorum ki diğerlerinin yakası da öyle tutulacaktır.

Kayyum edebiyatı yapanlar önce DEM'e nasıl yaklaştığını anlatmalıdır.

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