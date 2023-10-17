Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Pek ciddiye almadım, sorular iyi hazırlanmamış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin yerel seçimler için 81 ilde aday gösterme kararına göndermede bulunarak, " Onların 81 ilde aday çıkarma iddiaları sadece tantanadır. Tarih bunları mutlaka yazacaktır" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun, demiyor musun?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Bahçeli, "Allah var pek ciddiye almadım. Sorular iyi hazırlanmamış, hepsi de baştan savma" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önlerinde iki siyasi olay olduğunu belirten Bahçeli, "Birincisi, 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek 14. Olağan Büyük Kurultayımızdır. Diğeri de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleridir" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ve yerel seçim mesajı veren Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'in yeni yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti’ni çağın üzerine sıçratacağız. Yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız. MHP ne yaptığını bilen, ne yapacağını projelendiren, nereye ulaşacağını gören bir fedakarlık kervanıdır" dedi.

İYİ Parti'nin yerel seçimler için 81 ilde aday gösterme kararına göndermede bulunan Bahçeli "Yanlış kararlarıyla ilk türbülansta aramızdan kayıp gidenler, korkudan ilk istasyondan inenler unutmayınız ki zulme de ortak olanlar. Onların 81 ilde aday çıkarma iddiaları sadece tantanadır. Tarih bunları mutlaka yazacaktır" diye konuştu.

"Şayet büyük bir fikrin ateşlediği dava ilk zorlukta, ilk zorbalıkta hakkından vazgeçmiş olsaydı tarih diye bir şey asla olmaz, olamazdı" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Biz arkamıza değil, önümüze bakıyoruz. Arkamıza baktığımız takdirde ayağımızın ilk tümsekte takılacağını, ilk engelde yere yığılıp kalacağımızı, ilk badirede güzergahımızdan sapacağımızı görüyoruz."

İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "Kudüs Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. Sanmasınlar sadece Kudüs, Gazze İslam'dır. Buraların dağı, kuşu, toprağı İslam'dır" ifadelerini kullandı.

"Zalimler kudurmuştur" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Beyaz fosfor bombasının kullanıldığına ilişkin kanıtlar ortalığa döküldü. Gazze'de çocuklar, bebeler, yaşlılar kurşunların, bombaların hedefidir. Sivillerin yaşadığı 2 binden fazla bina bombalandı. Bebeklerin ağzında emzik değil, yara vardır. Can kaybı 2 bin 700'e ulaşmıştır. İsrail bombardımanı ile ağır yaralanan anne ve ona bakan sabinin görüntüleri insanım diyen herkesin kalbini sızlatmıştır. Annesinin elini tutmuş ve annesi tepki vermemiştir."

Bahçeli, şunları söyledi: "Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. Toplama kampına dönen Gazze'de dökülen kanlardan, yıkılan binalardan başka bir şey kalmamıştır. Ne hazin bir gerçektir ki insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılıyor. Medeni ülkeler, İsrail'in arkasında toplanmıştır. Soruyorum alayınıza, neredesiniz?"

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Kılıçdaroğlu'nun "Yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun, demiyor musun?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın sorduğu soruların isabet ve doğruluğundan daha çok laf olsun torba dolsun derdindedir. Boşa sallayıp acaba dolu tutar mıyım çabasındadır. Geçen hafta grup toplantısında bize sorular yönetmiş. Allah var, pek ciddiye almadım. Sorular iyi hazırlanmamış, hepsi de baştan savma" cevabını verdi.

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu onu bırak, bugün görüşülecek Suriye ve Irak tezkeresine ne diyeceksin? Evet mi, hayır mı oyu kullanacaksın?" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"Bak sayın Kılıçdaroğlu, sen de biliyorsun ki Türkşye'ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır, çiğnenmesi gerekecek bir bedenimiz vardır."

AYM'Yİ HEDEF ALDI

Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) de hedef alan Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi ne yapmaktadır. HDP'nin kapatılması ile ilgili iddianame ne hakla bekletilmektedir. Anayasa Mahkemesi'nden davacı olacağız. Olan biten rezaleti ne zaman göreceksiniz" diye konuştu.