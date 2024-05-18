Bahçeli'den "kumpas" çıkışı: Kalkışmaya neden olanların başı ezilmeli

Partisinin belediye başkanları toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, siyasetteki yumuşama çağrılarının sözde kalmaması gerektiğini söyledi. "Yumuşama kisvesi altında, yumuşakça olmamızı, sesimizin kısılmasını, irademizin kırılmasını kimse beklememeli" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Kumpasçılarla işimiz olamaz, komplo peşinde koşanlarla ortak noktamız bulunamaz. Kalkışmaya neden olanların başı mutlaka ezilmelidir" dedi. Kobani Davası kararlarına yönelik de konuşan Bahçeli, kararların hukuksuz bulmanın artniyet olduğunu savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 31 Mart seçimlerine değinerek başlayan Bahçeli, partisinin ve Cumhur İrttifakı'nın seçimden zaferle çıktığını iddia etti. Bahçeli, "31 Mart 2024 seçimlerinin kendine özgü şartları içinde partimiz ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşmıştır. Somut ve sarih sonuçlar başkaca bir yoruma gerek bırakmamıştır" diye konuştu.

Devamla, siyasette yumuşama çağrıları üzerinde konuşan Bahçeli, bu çağrıların sözde kalmaması gerektiğini kaydetti. Bahçeli, devamla şu ifadelere yer verdi: "Yumuşama kisvesi altında, yumuşakça olmamızı, sesimizin kısılmasını, irademizin kırılmasını kimse beklememeli. Kumpasçılarla işimiz olamaz, komplo peşinde koşanlarla ortak noktamız bulunamaz Devletin içinde FETÖ yapılanması kuran, güç devşiren odaklarla yolumuz kesişemez."

Kobani Davası kararlarına yönelik de konuşan Bahçeli, kararlara yönelik eleştirileri artniyet olarak yorumladı. Bahçeli, "6-8 Ekim olaylarını azmettirenlerin cezasına karşı gelmek devlete ve millete hakaret olup art niyetlilik ve ikiyüzlülüktür. Hukuksuzluk demek artniyetliliktir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"31 Mart 2024 seçimlerinin kendine özgü şartları içinde partimiz ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşmıştır. Somut ve sarih sonuçlar başkaca bir yoruma gerek bırakmamıştır. Bariz gerçekler ulu orta meydandadır. Saklayacağımız, gizleyeceğimiz, utanacağımız ve mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

Seçimlerin kesin sonuçları YSK tarafından açıklanmıştır. Seçimlerde partilerin aldığı oyun sağlıklı ve gerçekçi değerlendirilmesi için il meclis üyeliği tek yoldur. Belediye başkanı seçiminde oy verme eğilimi ile meclis üyeliğinde oy verme eğilimi farklıdır. Ülke genelinde MHP il genel meclis üyeliğinde yüzde 16,64 oy almıştır. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 48,8'dir.

Bazı zeka özürlülerinin zaviyesinden baktığımızda partimiz yüzde 1,65 oy almıştır. 28 ilde ittifak, 2 büyükşehirde kendi adayını gösteren MHP'yi yüzde 1,65 ile tartıya çıkarmak aymazlık olduğu kadar karanlık bir niyettir. Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. MHP, Türkiye çapında müstesna bir sonuç almıştır.

Milletimiz hükmünü vermiş, sevdalılarının başını öne eğmemiştir. Aziz milletimizin kararı başımızın üstünedir.

"YUMUŞAMA ÇAĞRILARI SÖZDE KALMAMALI"

MHP ve Cumhur İttifakı ister yerel ister merkezi yönetimde milletimize hizmetle mesuldür. Türkiye seçimlerin yüksek gerilimli atmosferinden uzaklaşmalıdır. Yumuşama çağrıları sözde kalmamalıdır.

Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamak milli hedefimiz olmalıdır. Türkiye'yi dipsiz tartışmaların içine sürüklemekten kaçınmak hepimizin vazifesidir. Yapacaklarımız çok, yavaş harekete hakkımız yoktur.

Türkiye ve Türk milletinin tarih, kültür ve kardeşlik vadisinde buluşup birbirimizle kenetlenemeyecek miyiz? Yoksa birbirimize sırt mı çevireceğiz? Belediye kaynaklarını terör örgütüne peşkeş çekenlerin yakasından mı tutacağız, demokrasi ve özgürlük için tamam mı diyeceğiz? Biz ne diyorsak onu yaparız.

Bizim kucaklaşma ve uzlaşma vasatımız, ülkemizin baki çıkarları vazgeçilmezdir.

KOBANİ KARARLARI

Türk hükümetini ortadan kaldırmaya hoşgörüyle bakmak, yargıyı işlevsiz hale sokmanın hesabını yapmak tükeniş ve altüst oluş demektir. 6-8 Ekim olaylarını azmettirenlerin cezasına karşı gelmek devlete ve millete hakaret olup art niyetlilik ve ikiyüzlülüktür. Hukuksuzluk demek artniyetliliktir.

Muhalefet partilerinin arayışı usulde yumuşama ise böylesi bir yumuşama yıkıma çanak tutmak, hukuk devletinin surlarında gedik açmak demektir. Kutuplaşmayı besleyenler bellidir.

"GÜÇ DEVŞİREN ODAKLARLA YOLUMUZ KESİŞEMEZ"

Yeni anayasaya kulak tıkayıp, önce anayasaya uyma şartını ortaya koyanlar alışkın oldukları bulanık havayı tesis etmek isteyen tatlı su kurnazlarıdır.

Yumuşama kisvesi altında, yumuşakça olmamızı, sesimizin kısılmasını, irademizin kırılmasını kimse beklememeli. Kumpasçılarla işimiz olamaz, komplo peşinde koşanlarla ortak noktamız bulunamaz Devletin içinde FETÖ yapılanması kuran, güç devşiren odaklarla yolumuz kesişemez.

Yönetimde istikrar sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Hiç kimse karanlık senaryolarla, gizli tanık ifadeleri ile üstlendiği görevi kötüye kullanarak barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Bu kalkışmaya neden olanların başı mutlaka ezilmelidir. Mevzubahis konu devlet ve milletin istikbali ise kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı.

Etki ajanlarına, emperyalizmin kuklalarına asla taviz vermeyeceğiz. Bürokratik oligarşinin altyapısını kurmak içinde olanların eylemlerine tepkisiz durmayacağız. Demokrasi karşıtlarına sessiz kalmayacağız. FETÖ ve benzeri yapıların devlet içinde imtiyazlı alan oluşturmalarına müsaade etmeyeceğiz."