Bahçeli'den makam odasındaki '17-25 Aralık saati' hakkında açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makam odasındaki 17-25 Aralık'ı gösteren saat ile ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye’nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir" dedi.

"İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü cumhur ile Cumhuriyet’i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye’miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır. Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir.

17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ’nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir."

Gazete ve televizyonları da hedef alan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı’nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir.

Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk Tv) Cumhur İttifakı’nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır. Cumhur ittifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir."

Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir.



Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye’nin haksız ve hayasızca gösterildiği… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) August 20, 2024

MHP ÜST YÖNETİMİ: "BAŞLANGIÇ NOKTASINA ATIF"

Gazeteci Hande Fırat'a konuşan MHP üst yönetimi, söz konusu saat ile ilgili, "FETÖ’nün Türkiye üzerindeki 15 Temmuz’a giden eylemlerinin başlangıç noktasına atıf" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Ziyarette basına paylaşılan fotoğraflarda Bahçeli'nin makam dasında 17-25 Aralık'ı gösteren saatin bulunması dikkat çekmişti.

Söz konusu saatin fotoğraf karesinde görülmesi, Bahçeli'den AKP'ye mesaj olarak değerlendirilmişti.

17-25 ARALIK SAATİ HAKKINDA

17-25 Aralık süreci, 2013-2014 yıllarında yürütülen ve 4 kabine üyesinin yolsuzluk suçlamaları üzerine istifasıyla sonuçlanan operasyonlar süreciydi. Söz konusu soruşturmalar AKP tarafından ‘FETÖ kumpası’ olarak nitelendirilmişti.

17-25 Aralık süreci sürecinin yıl dönümünde Can Dündar’a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tam 17.25’i gösterirken pili çıkarılmış saatle ilgili şunları söylemişti: "Bunu bizzat ben yaptım. 17.25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Onların takvimi, bizim saatimiz. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız."