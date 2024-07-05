Bahçeli'den 'Merih Demiral' açıklaması: "Ceza geri alınmazsa Hollanda maçına çıkılmasın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merih Demiral'a 'bozkurt' işareti yaptığı için UEFA tarafından verilen iki maçlık cezaya ilişkin açıklama yaparak, "A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli futbolcu Merih Demiral'a Avusturya maçında gol sevinci sırasında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

A Milli Takım'a Hollanda maçına çıkmayın çağrısı yapan Bahçeli, "UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir. UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Irkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA’ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir" diyen Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoş görülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir. Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gölge düşmüştür. Ancak çılgın Türkler her engeli aşacak azim ve inançtadır. A Milli Futbol Takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahüratıyla ayaktadır."