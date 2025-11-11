Bahçeli'den Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin haysiyetidir; Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Bu meşale sönmeyecek; bir ve müstakil geleceğimizin ışığı olan kutlu eserleri ve emanetleri asla ziyan edilmeyecektir.

Şeytanlaşmış odaklar dilini Atatürk'ten uzak tutsun.

Cumhur İttifakı, Türkiye'yi kötü sözlerden, ölümcül engellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir. Bu inşa hamlesinin hiç kimsenin nefesi yetişemeyecektir.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NA TEPKİ

Devşirilmiş aslan yavurusuna diyeceğim çok şey olsa da; bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye! İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti, dikkatle inceleyeceğim bir cümle düzeneği kesinlik göremiyorum.

Milli birlik ve beraberlik Türkiye'nin yeni yüzyılına mühür vursun mu, vurmasın mı? İhanet derecesinde gaflete kapılanlar bir açıklasınlar da görelim. Zekanın sınırları vardır ama geri zekâlılıkta hiçbir eşik yoktur.

