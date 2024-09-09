Bahçeli'den Narin Güran açıklaması

Diyabakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin gelişmeler sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur" dedi.

Bahçeli, paylaşımında, Narin'in öldürülmesine yardım ve yataklık edenlerin cezalandırılmasının 'temin' edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli'nin açıklamasının devamı şöyle:

"Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.

Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun."