Bahçeli'den 'Öcalan' vurgulu barış mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı canlı yayına mesaj gönderdi. Bahçeli'nin mesajında, Abdullah Öcalan'ın mesajına vurgu yapıldı.

Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı Habertürk yayınına MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla mesaj gönderdi.

Bahçeli'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugün geldiğimiz fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yok."