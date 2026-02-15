Bahçeli'den oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Now TV'de yayımlanan "Yeraltı" dizisinde başrolde oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı. Bahçeli, Kaygılaroğlu'nu tebrik ederken kendisine "bozkurt tablosu" hediye etmek istediğini ifade etti. Kaygılaroğlu, söz konusu dizide "Bozkurt Hanoğlu" karakterine hayat veriyor.

X hesabından konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."