Bahçeli'den Özel'e: ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor''

CHP Genel başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda selamlaştı.

Bahçeli, Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği" dedi. Özel de Bahçeli'nin sözlerine, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgidee eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah, üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" pic.twitter.com/l5v8bw9Rok — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 1, 2024

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında Özgür Özel'e seslenerek "İddiaların aynen şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.