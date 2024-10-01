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Bahçeli'den Özel'e: ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" dedi. Özel de Bahçeli'ye, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.

Siyaset
  • 01.10.2024 21:21
  • Giriş: 01.10.2024 21:21
  • Güncelleme: 01.10.2024 21:30
Kaynak: ANKA
Bahçeli'den Özel'e: ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor''

CHP Genel başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda selamlaştı.

Bahçeli, Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği" dedi. Özel de Bahçeli'nin sözlerine, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgidee eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında Özgür Özel'e seslenerek "İddiaların aynen şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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