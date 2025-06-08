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Bahçeli'den Özel'e, Ferdi Zeyrek telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. Bahçeli, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Güncel
  • 08.06.2025 13:54
  • Giriş: 08.06.2025 13:54
  • Güncelleme: 08.06.2025 14:11
Kaynak: İHA
Bahçeli'den Özel'e, Ferdi Zeyrek telefonu
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı.

Bahçeli, görüşmede elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyreki çin geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahçeli, Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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