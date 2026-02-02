Bahçeli'den Özel'e teşekkür telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, CHP Lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak Osmaniye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Bahçeli'nin Özgür Özel'in Berat Kandili'ni tebrik ettiği belirtildi.

ÖZEL DEPREM BÖLGESİNDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin yıldönümü kapsamında bu haftayı deprem bölgesinde geçirecek. Özel'in bu kapsamda ilk durağı Bahçeli'nin memleketi Osmaniye oldu.