Bahçeli'den Özel'e teşekkür telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, Özel'i Osmaniye'ye gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla teşekkür için aradı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, CHP Lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak Osmaniye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Görüşmede ayrıca Bahçeli'nin Özgür Özel'in Berat Kandili'ni tebrik ettiği belirtildi.
ÖZEL DEPREM BÖLGESİNDE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin yıldönümü kapsamında bu haftayı deprem bölgesinde geçirecek. Özel'in bu kapsamda ilk durağı Bahçeli'nin memleketi Osmaniye oldu.